Senadora Vodanovic (PS) critica a Matthei por eventual candidatura de Bachelet: «Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013»

La senadora del Partido Socialista por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, criticó a través de redes sociales a la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, insinuando que la exministra estaría más enfocada en cuestionar a sus rivales que en presentar un plan de gobierno sólido.

«Sería bueno ver a la candidata Evelyn Matthei mostrando sus reales propuestas en lugar de estar tan pendiente de los demás. Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013. ¿Esto se llama proyección o simplemente falta de sustancia?», escribió Vodanovic en su cuenta de X.

Sería bueno ver a la candidata @evelynmatthei mostrando sus reales propuestas en lugar de estar tan pendiente de los demás.

Increíble que no supere el trauma de la derrota de 2013.



¿Esto se llama proyección o simplemente falta de sustancia? https://t.co/1Yqkuz3lXZ — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) March 2, 2025

Las declaraciones de la parlamentaria surgieron luego de que la candidata de Chile Vamos se refiriera en una entrevista con La Tercera, a la posibilidad de conformar una coalición en la derecha y al escenario electoral de cara a las presidenciales de 2025, mencionando incluso una eventual candidatura de Michelle Bachelet.

En la conversación, Matthei insistió en la necesidad de realizar primarias amplias en la derecha, a pesar de que el líder de Republicanos, José Antonio Kast, y el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ya habían descartado competir. «Voy a hacer el llamado una y otra, y otra vez. Yo no voy a ser quien divida a la derecha de ninguna manera«, afirmó la exalcaldesa de Providencia.

También fue consultada sobre un eventual nuevo enfrentamiento electoral contra Michelle Bachelet, quien, pese a no haber confirmado ni descartado una candidatura, se mantiene en el segundo lugar de las encuestas. Esto cobra relevancia considerando que en las elecciones de 2013, Matthei -como candidata de Alianza por Chile– enfrentó en segunda vuelta a la exmandataria, abanderada de la Nueva Mayoría, quien obtuvo el 62,17% de los votos, frente al 37,83% de Matthei.

Ante la posibilidad de una nueva contienda con Bachelet, la candidata de RN y la UDI respondió tajantemente: «A ver, no me vengan con eso. Me tuve que hacer cargo de una candidatura que nadie quería, porque habían caído dos o tres candidatos. Entonces, no me vengan a decir a mí que yo perdí esa elección«.

Asimismo, agregó: «Lo que yo hice fue asumir cuando nadie más quería asumir, sabiendo que iba a perder. No sé si Michelle Bachelet quiera asumir una candidatura sabiendo que va a perder«.