Sindicato de Starbucks mantiene huelga: «Siguen insistiendo en que no hay plata para negociar»

Más de 1.200 trabajadores de Starbucks en Chile se mantienen desde hace una semana en una histórica huelga nacional que tiene como finalidad exigir el pago de mejores salarios por parte de la multinacional.

Denuncian que las remuneraciones que reciben por parte de la cadena de cafés se encuentran por debajo de la línea de la pobreza y que la oferta de incremento que mantiene la empresa no es suficiente para «poder llegar a fin de mes»,

Además, demandan una mejora estructural a las condiciones de trabajo, incrementos integrados al sueldo base y beneficios permanentes, que no sean “pan para hoy y hambre para mañana”, lo cual contrasta con la postura de la compañía, que ofrece estos beneficios gradualmente con plazo definido.

La situación se agudizó luego del comunicado emitido por Starbucks, donde afirmó que el sindicato solicitaba un aumento salarial del 200%, una cifra que consideran insostenible y que fue desmentida por los trabajadores.

En conversación con El Ciudadano, la secretaria del Sindicato de Trabajadores Starbucks Coffee Chile S.A., Deborah Jofre, confirmó la huelga se mantiene en pie porque la empresa sigue insistiendo en que «no hay plata para negociar».

–¿Cuál fue el resultado de la Asamblea de Coordinación General que se llevó cabo esta semana?

-El resultado de la Asamblea de Coordinación general que se llevó a cabo es el llamado a las movilizaciones del día lunes 17 de marzo, la cual será hacia La Moneda y la del martes 18 al Congreso.

-¿Cómo avanzan las negociaciones con la empresa, en medio de las reuniones con la Inspección del Trabajo?

Respecto a las reuniones, hasta el momento se encuentran estancadas. Sostuvimos reuniones anteriores a la mediación, para ver si llegábamos a un acuerdo bajo el respeto es mutuo. El respeto se mantuvo en las mediaciones, pero no hay mucho avance ya que la postura por parte de ellos no ha cambiado. Siguen insistiendo en que no hay plata para poder negociar. Aún así ellos tienen nuestros teléfonos, si no nos llaman es porque no han querido solamente.

-Ha trascendido que el próximo lunes, los trabajadores de Starbucks Chile decidirán si aceptan o no la última oferta de la empresa. ¿Es cierto que se llevará a cabo una votación?.

-Sí, el próximo lunes 17 de marzo se llevará a cabo la votación en la cual sabremos si se acepta o no la última oferta. Se realizará de manera presencial ante ministro de fe.

-¿La empresa ha presentado alguna nueva oferta o permanece en la misma postura que gatilló la huelga?

.Si nos presentó una nueva oferta, la cual no mejora mucho, ya que es similar a la oferta que se rechazó inicialmente.

-¿Cuántos locales se mantienen cerrados hoy día en medio de la huelga?

-Sobre los locales cerrados, esto va variando, porque iniciamos con un cierre total de casi cuarenta tiendas. Hay días que permanecen más de 100 tiendas realmente cerradas, como va a ser este fin de semana.

-¿Cuál es la finalidad de las nuevas movilizaciones que están convocando?

-Tenemos una serie de manifestaciones. El lunes 17 como te marcharemos desde el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) hacia La Moneda, donde participarán organizaciones sindicales en apoyo a la huelga por la cual estamos pasando, y el martes 18 será hacia el Congreso Nacional. Nuestra idea es visibilizar la precarización del trabajo joven.

-¿En caso de que la empresa no anuncie un aumento significativo, contemplan mantener la huelga o emprender otras acciones?

-Hasta el momento la huelga sigue. El sindicato de Starbucks representa una fuerza enorme y siempre ha estado abierto al diálogo. Ya que nosotros los trabajadores queremos un acuerdo, pero no queremos un acuerdo cualquiera. Queremos un acuerdo que se haga cargo del salario precario que tenemos. Starbucks es una multinacional y no puede negociar como si fuera una pyme, y lo que pase con esta huelga es una señal de lo que sucede y está pasando en el rubro de la comida rápida.