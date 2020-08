Voldemort, Palpatine, Underwood y la pirámide del poder

Por Marysol Díaz Serón, Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez.-

Al mirar hacia atrás en la historia nos damos cuenta de un patrón que se repite una y otra vez, no importando la época, y que es una estructura que va más allá de nuestra voluntad para aceptarla o no. Incluso de la humana comprensión que sólo ve un sistema de conductas, creencias y comportamientos. La estructura del poder no ha variado nunca en los últimos 2 mil años. Y su constante réplica en el tiempo es una sensación de angustia constante, porque nada podemos hacer para que eso cambie. Pero nuestra condición de meros observadores de lo inevitable no es excusa para no combatirlo o al menos intentar equilibrar la balanza. Al fin y al cabo quien sostiene la pirámide es el pueblo.

También es eterna la relación que hacemos de lo justo e injusto, de lo correcto e incorrecto, de lo que es bueno y es malo. Esa extrapolación es visible en nuestras autoridades, quienes ejercen el poder actualmente. Puede ser puerilidad tildar al enemigo político de ser parte de “los malos”, pero es inevitable sentir una profunda aversión cuando escuchamos sus declaraciones, sus ideas, sus proyectos. Todo el daño posible que puedan hacer mientras dure el mandato de Piñera lo tratarán de forjar a punta de políticas nefastas, despilfarro de recursos en publicidad engañosa para revertir el desprecio que siente la ciudadanía por ellos, y en suma, en un obrar delictual amparado por una constitución muerta políticamente.

Basta ejemplificar con el comportamiento de Diego Schalper, que quiso imitar a Frank Underwood. Creyó el cuento de que podrían no saberse sus maquinaciones y manipulación a través de la oferta de favores políticos y económicos, con tal de evitar el quórum para aprobar el retiro del 10%. Es un traficante de influencias, un delincuente inescrupuloso de cuello y corbata, financiado por los grandes grupos económicos. Es de los que es capaz de argumentar que no le interesa la moralina desde quienes le condenan su falta de ética parlamentaria y su actuar delictual. Al parecer, ser un parlamentario probo, con valores esenciales para ejercer el cargo es irrelevante para este diputado RN. Da miedo, pero más risa o vergüenza ajena.

Que Víctor Pérez, ex alcalde de la Dictadura, activo defensor de Pinochet, de “los abuelos criminales de Punta Peuco”, amigo de Colonia Dignidad y Paul Schaffer (un violador y abusador sexual de menores), haya llegado a la cúpula gubernamental no es extraño. Actualmente este paladín de la oscuridad es Ministro del Interior y Vicepresidente de Chile. Más que la lectura irrelevante de si fue un intento de calmar las aguas al interior de la decadente coalición de (des)gobierno, la lectura es que la represión que se viene será tremenda. La impunidad amenaza con cernirse una vez más sobre el pueblo. Si no es una provocación su nombramiento, es una declaración de guerra. Esta rendición al fascismo más perverso por parte de Piñera, es una clara señal que las redes de impunidad del Estado están activas y es el Poder Judicial el llamado a no permitir que el Ejecutivo, en manos de estos esbirros, viole derechos humanos y no cumpla con el deber de proteger el legitimo derecho a la protesta. Pero lo más preocupante, lo que más temor provoca, es la amenaza de criminalizar una vez más al pueblo Mapuche en la Araucanía.

La llegada de Andrés Allamand al MINREL como Canciller de Chile es una señal de que harán todo lo posible para defender la celebración del TPP, y mantener vigentes los tratados de libre comercio y que la obligación de trato al inversionista extranjero sea respetada tras la segura caída de la Constitución del 80. Su defensa al sistema de AFP que va entrelazado al Consenso de Washington, será determinante en el último bienio de Piñera. Por algún lado buscarán perpetuar el modelo neoliberal y es desde el comercio global donde será más complejo destrabar los amarres que se han tejido durante 40 años de opresión neoliberal.

La UDI dando a conocer su plan de vender CODELCO, TVN y empoderar (aún más) a Carabineros y las FFAA, fue la función del horror del día lunes, donde dejaron evidencia (una vez más) de sus inclinaciones de profundizar aún más un sistema económico que ha desangrado a los trabajadores de este país, creyendo fervientemente que más neoliberalismo y represión es lo mejor que nos puede pasar.

No se trata de desconexión social o que “no tengan calle”, claro que la tienen, han visto la pobreza. Pero es más importante salvaguardar su riqueza y privilegios que sólo son posibles haciendo más pobre y esclavo al pobre, y lo peor, intentando revertir papeles de villano, tildando a la izquierda de pretender destruir Chile. La derecha chilena está marcada por las peores adjetivaciones humanas, como es la pestilencia del racismo, de la xenofobia, del clasismo, la esclavización y el maltrato a los trabajadores. Patrones repetidos en la historia, una y otra vez.

La cartelera del espanto remató con la cuenta pública del peor Presidente de la historia de Chile. Tal como el comportamiento de los psicópatas que no sienten ningún grado de empatía o de arrepentimiento por sus crímenes contra miles de chilenos desde Octubre, Piñera mantiene la postura de continuar criminalizando la protesta, no ofrece más que la misma verborrea delirante de siempre, sin reconocer su responsabilidad en la mutilación, y múltiples delitos cometidos por agentes del Estado desde el estallido social.

Tal como los cuentos de terror y las sagas épicas donde se enfrentan el bien y el mal, la eterna lucha entre la luz y la sombra, la Fuerza y el Lado Oscuro, nos resulta ilustrativo a la hora de entender el comportamiento político de la derecha chilena y su eterna inclinación a “prodigar el mal”. No importa la evidencia que los hace dejar como estúpidos y viles, ellos caminan por la vida convencidos de que son el “lado bueno”, por su catolicismo practicante, o por el clásico delirio mesiánico de los más grandes villanos de los comics.

El cambio de Gabinete de Piñera es un capítulo de horror más, de cómo esa adoración por Pinochet y en especial a la Constitución del 80, les permitió multiplicar de forma exponencial su riqueza material y su poder, siendo sindicada como una especie de horocrux: cuando finalmente sea destruida, también se irá con ella “Doña Lucía”.