¿Y qué culpa tienen los sapos?: Matthei no descarta a Kaiser como ministro y lo compara con comer sapos

Con una llamativa declaración, la candidata presidencial de derecha, Evelyn Matthei, no descartó la posibilidad de que el aspirante de ultraderecha, Johannes Kaiser, forme parte de su eventual gabinete. Sus palabras se enmarcan en la estrategia de asegurar apoyo de ese sector más radical de cara a una posible segunda vuelta, donde cada voto podría ser clave.

En conversación con Radio Infinita y tras ser consultada sobre la opción de incluir a Kaiser en su gobierno para captar respaldo en una segunda vuelta, la abanderada de Chile Vamos respondió: «En la vida hay que comerse muchos sapos«.

«Todo eso hay que mirarlo», añadió, insistiendo en que «la política es el arte de lo posible. Tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, así es la vida«.

Asimismo, subrayó que «algunas personas trabajan en lugares donde preferirían no estar, pero no tienen alternativa«.

Para cerrar, Matthei destacó la importancia de analizar el escenario electoral antes de tomar decisiones: «Uno tiene que mirar cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones«.

Sin embargo, Kaiser descartó cualquier posibilidad de sumarse a un eventual gobierno de Matthei. A través de su cuenta en X, escribió: «Yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata @evelynmatthei que no estoy postulando, ni estoy interesado en ser parte de su gobierno. Le quiero solicitar, por tanto, que me deje fuera del menú«.

Cabe recordar que la idea de incluir a Kaiser en un futuro gabinete de Matthei fue planteada inicialmente por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri.

«Creo que Kaiser sería, por ejemplo, un tremendo ministro de Matthei si es que fuese ella la elegida», afirmó Alessandri desde la India, donde acompaña al presidente Gabriel Boric en su visita oficial.

No obstante, su propuesta generó rechazo dentro de Chile Vamos. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, expresó su incomodidad: «A mí se me aprieta la guata con esa invitación, porque hasta ahora lo que ha demostrado Kaiser es que es un proyecto político distinto al de Chile Vamos«, dijo en entrevista con Cooperativa.