China y la innovación tecnológica como piedra angular

Por Pamela Aróstica

China se encuentra nuevamente en un momento crucial de su historia económica y política. Con la reciente aprobación de su XV Plan Quinquenal (2026-2030), el país ha trazado una ruta ambiciosa que busca equilibrar crecimiento económico, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y cohesión social. Estos planes quinquenales, que se remontan a la fundación de la República Popular en 1949, han sido la brújula que ha guiado a China desde una economía planificada hacia la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, esta edición del plan refleja con claridad que China ya no puede depender únicamente de la velocidad del crecimiento; la prioridad ha cambiado hacia la calidad, la autosuficiencia y la resiliencia frente a un entorno global cada vez más competitivo y geopolíticamente complejo.

Contexto de un cambio de paradigma

Históricamente, los planes quinquenales chinos han sido instrumentos de transformación estructural. Durante las décadas de 1950 y 1960, estos planes se enfocaban en la industrialización y en la creación de infraestructura básica; desde la década de 1980, tras las reformas de Deng Xiaoping, se orientaron hacia la apertura económica y la modernización tecnológica. Hoy, el XV Plan Quinquenal llega en un contexto muy diferente: la economía china ha dejado atrás los crecimientos de dos dígitos, el envejecimiento poblacional se acelera, y las tensiones geopolíticas con Estados Unidos ponen en evidencia la vulnerabilidad de su dependencia tecnológica externa. Este escenario obliga a China a redefinir sus prioridades estratégicas.

La desaceleración económica no es solo un fenómeno estadístico. Tiene raíces en la saturación de mercados internos, la presión sobre los recursos naturales y la disminución de la población en edad laboral. La tasa de natalidad se mantiene en mínimos históricos y el envejecimiento de la población plantea desafíos considerables para el sistema de pensiones, la salud pública y la fuerza laboral. Al mismo tiempo, China enfrenta una creciente presión internacional que busca limitar su influencia tecnológica y comercial. Todo esto marca un cambio de paradigma: no se trata solo de crecer rápido, sino de crecer de manera estratégica y sostenible.

Innovación tecnológica: la piedra angular del XV Plan

Uno de los pilares más destacados del XV Plan es la apuesta por la innovación tecnológica y la autosuficiencia. La dependencia de China de tecnologías críticas importadas, como los semiconductores y ciertos componentes electrónicos, ha quedado al descubierto en el contexto de las tensiones comerciales. Por ello, el plan prioriza la investigación y el desarrollo (I+D), la consolidación de clústeres tecnológicos y la promoción de industrias estratégicas como la inteligencia artificial (IA Plus), la computación cuántica, la biotecnología y las energías renovables.

Esta estrategia no solo busca reducir vulnerabilidades externas, sino también posicionar a China como un actor global de primer orden en sectores de alta tecnología. El país se está preparando para competir en la frontera de la innovación, no solo en producción masiva o manufactura avanzada. La inversión en universidades, laboratorios y centros de innovación será decisiva para cultivar talento local, generar patentes y mantener el ritmo de la revolución tecnológica mundial.

Esta estrategia no solo busca reducir vulnerabilidades externas, sino también posicionar a China como un actor global de primer orden en sectores de alta tecnología.

Desarrollo verde y sostenibilidad ambiental

Otro eje clave del XV Plan es la transición hacia un desarrollo verde y sostenible. China ha declarado su intención de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, y los próximos cinco años serán cruciales para establecer las bases de esa meta. El plan promueve la expansión de energías limpias como la solar, eólica y nuclear, así como la eficiencia energética en industrias clave. Además, se busca impulsar la movilidad eléctrica, la economía circular y la reducción de la contaminación urbana.

La sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino también un factor estratégico. La dependencia de combustibles fósiles importados puede ser una vulnerabilidad geopolítica; por ello, el desarrollo de fuentes energéticas limpias fortalece la seguridad energética del país. Además, el enfoque en sostenibilidad contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y a reducir las tensiones sociales derivadas de la degradación ambiental. Todo esto se integra con la estrategia tecnológica, ya que la innovación permite desarrollar soluciones limpias y eficientes.

Equilibrio urbano-rural y bienestar social

El XV Plan también hace hincapié en la necesidad de equilibrar el desarrollo regional y mejorar el bienestar social, con la innovación tecnológica como herramienta clave. China ha enfrentado históricamente enormes disparidades entre regiones urbanas y rurales, así como entre la costa este más desarrollada y el interior más rezagado. El plan busca reducir estas brechas mediante inversiones en infraestructura digital, educación, salud pública y vivienda asequible. Además, promueve la urbanización sostenible, priorizando ciudades inteligentes y conectadas digitalmente.

Esta dimensión social del plan es crucial para mantener la estabilidad interna. Una población urbana y rural más equitativa no solo fortalece la cohesión social, sino que también amplía el mercado interno, alineándose con otra prioridad estratégica del plan: impulsar el consumo doméstico como motor principal de crecimiento. La tecnología es el catalizador que permite mejorar servicios, aumentar eficiencia y garantizar que el desarrollo llegue a todas las regiones.

Implicaciones geopolíticas y geoeconómicas

El XV Plan Quinquenal tiene claras implicaciones geopolíticas. La inversión en tecnología avanzada y energías limpias refuerza la capacidad de China para competir con Estados Unidos y la Unión Europea en áreas críticas. Al mismo tiempo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, tanto física como digital, se alinea con la estrategia de asegurar mercados y recursos estratégicos en Asia, América Latina y África. Esto fortalece la influencia internacional de China mientras diversifica sus fuentes de inversión y comercio.

Las tensiones con Estados Unidos podrían intensificarse si China logra avances significativos en inteligencia artificial, semiconductores y robótica.

Sin embargo, estas ambiciones no están exentas de riesgos. Las tensiones con Estados Unidos podrían intensificarse si China logra avances significativos en inteligencia artificial, semiconductores y robótica. Adicionalmente, la implementación del plan dependerá de la capacidad del gobierno para mantener estabilidad social y económica frente a un envejecimiento poblacional y posibles crisis externas.

Retos internos: demografía, desigualdad y resiliencia económica

Si bien el XV Plan establece objetivos claros y ambiciosos, su éxito dependerá de cómo China maneje dos desafíos internos críticos: la demografía y la desigualdad. La disminución de la población en edad laboral puede limitar la productividad y aumentar los costos laborales. A su vez, las desigualdades regionales y de ingresos podrían generar tensiones sociales si no se abordan mediante políticas efectivas de redistribución y bienestar.

El plan aborda estas cuestiones mediante inversiones en educación, salud y vivienda, pero su eficacia dependerá de la implementación local y de la capacidad del gobierno para equilibrar crecimiento económico con equidad social. La transformación estructural de la economía debe ser acompañada por un cambio cultural y social que fomente la innovación, la productividad y la cohesión social.

Otro aspecto crucial es la búsqueda de resiliencia económica. China ha aprendido que depender de exportaciones masivas y cadenas de suministro globales puede ser riesgoso en un mundo con tensiones comerciales y tecnológicas. Por ello, el plan promueve la autosuficiencia estratégica, especialmente en sectores clave como semiconductores, energías renovables y tecnología avanzada. La digitalización y la modernización de la economía interna permiten generar valor agregado, mejorar la eficiencia y diversificar las fuentes de crecimiento económico, reforzando la estrategia tecnológica central.

Reflexión final: la innovación tecnológica como eje del nuevo modelo de desarrollo de China

El XV Plan Quinquenal representa una redefinición del modelo de desarrollo del país. A diferencia de etapas anteriores centradas en la expansión industrial o el crecimiento acelerado del PIB, este plan coloca la innovación tecnológica en el centro de la estrategia nacional, convirtiéndola en la piedra angular sobre la que se articulan el crecimiento económico, la seguridad estratégica y la competitividad global de China.

Se trata de una estrategia para reducir vulnerabilidades externas, fortalecer la autonomía tecnológica y posicionar al país en la frontera del conocimiento científico y tecnológico mundial.

La apuesta por sectores como inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica o energías limpias no responde únicamente a objetivos de modernización productiva. Se trata de una estrategia para reducir vulnerabilidades externas, fortalecer la autonomía tecnológica y posicionar al país en la frontera del conocimiento científico y tecnológico mundial. La innovación deja de ser un complemento del desarrollo económico para convertirse en su principal motor.

Esta estrategia tecnológica se vincula con otros objetivos estructurales del plan. La transición energética, la digitalización de la economía, la modernización industrial y el desarrollo de ciudades inteligentes dependen de la capacidad del país para generar y aplicar innovación. Incluso la reducción de desigualdades regionales y la expansión del bienestar social se apoyan en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad, mejorar los servicios públicos y ampliar las oportunidades económicas.

El éxito de esta estrategia dependerá de cómo China maneje desafíos como el envejecimiento demográfico, las tensiones geopolíticas y la necesidad de fortalecer su ecosistema de innovación mediante educación, investigación y cooperación entre el Estado, las universidades y el sector privado. La capacidad para gestionar estos retos determinará si el país logra consolidar el cambio de paradigma que propone el XV Plan.

En última instancia, el XV Plan Quinquenal refleja la convicción de que el futuro del desarrollo chino dependerá menos de la cantidad de crecimiento y más de su calidad tecnológica. Si China logra transformar la innovación en el núcleo de su sistema económico y productivo, no solo reforzará su posición como potencia global, sino que también redefinirá los parámetros de la competencia tecnológica y económica en el siglo XXI.

Por Pamela Aróstica

Referencias:

Central Committee of the Communist Party of China. (2025, October 28). Full text: Recommendations of the Central Committee of the Communist Party of China for formulating the 15th Five-Year Plan for national economic and social development. The State Council Information Office of the People’s Republic of China. https://english.www.gov.cn/news/202510/28/content_WS6900adb9c6d00ca5f9a07216.html

EFE. (2026, 12 de marzo). “La Asamblea Popular Nacional de China aprueba el XV Plan Quinquenal con amplio respaldo.” En: https://www.vision360.bo/amp/noticias/2026/03/12/41381-china-aprueba-su-nuevo-plan-quinquenal-centrado-en-consumo-y-autosuficiencia-tecnologica

Xinhua News (2026, 12 de marzo). “Chinese lawmakers approve outline of 15th Five‑Year Plan (2026‑2030).”En: https://english.news.cn/20260312/542760e3abac4252b3a41ea726d6dfe3/c.html

Pamela Aróstica es Doctora en Ciencia Política y Directora de la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM).

Redcaem, marzo 13 de 2026.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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