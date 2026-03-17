China y la innovación tecnológica como piedra angular

Por Pamela Aróstica
China se encuentra nuevamente en un momento crucial de su historia económica y política. Con la reciente aprobación de su XV Plan Quinquenal (2026-2030), el país ha trazado una ruta ambiciosa que busca equilibrar crecimiento económico, innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental y cohesión social. Estos planes quinquenales, que se remontan a la fundación de la República Popular en 1949, han sido la brújula que ha guiado a China desde una economía planificada hacia la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, esta edición del plan refleja con claridad que China ya no puede depender únicamente de la velocidad del crecimiento; la prioridad ha cambiado hacia la calidad, la autosuficiencia y la resiliencia frente a un entorno global cada vez más competitivo y geopolíticamente complejo.
Contexto de un cambio de paradigma
Históricamente, los planes quinquenales chinos han sido instrumentos de transformación estructural. Durante las décadas de 1950 y 1960, estos planes se enfocaban en la industrialización y en la creación de infraestructura básica; desde la década de 1980, tras las reformas de Deng Xiaoping, se orientaron hacia la apertura económica y la modernización tecnológica. Hoy, el XV Plan Quinquenal llega en un contexto muy diferente: la economía china ha dejado atrás los crecimientos de dos dígitos, el envejecimiento poblacional se acelera, y las tensiones geopolíticas con Estados Unidos ponen en evidencia la vulnerabilidad de su dependencia tecnológica externa. Este escenario obliga a China a redefinir sus prioridades estratégicas.
La desaceleración económica no es solo un fenómeno estadístico. Tiene raíces en la saturación de mercados internos, la presión sobre los recursos naturales y la disminución de la población en edad laboral. La tasa de natalidad se mantiene en mínimos históricos y el envejecimiento de la población plantea desafíos considerables para el sistema de pensiones, la salud pública y la fuerza laboral. Al mismo tiempo, China enfrenta una creciente presión internacional que busca limitar su influencia tecnológica y comercial. Todo esto marca un cambio de paradigma: no se trata solo de crecer rápido, sino de crecer de manera estratégica y sostenible.
Innovación tecnológica: la piedra angular del XV Plan
Uno de los pilares más destacados del XV Plan es la apuesta por la innovación tecnológica y la autosuficiencia. La dependencia de China de tecnologías críticas importadas, como los semiconductores y ciertos componentes electrónicos, ha quedado al descubierto en el contexto de las tensiones comerciales. Por ello, el plan prioriza la investigación y el desarrollo (I+D), la consolidación de clústeres tecnológicos y la promoción de industrias estratégicas como la inteligencia artificial (IA Plus), la computación cuántica, la biotecnología y las energías renovables.
Esta estrategia no solo busca reducir vulnerabilidades externas, sino también posicionar a China como un actor global de primer orden en sectores de alta tecnología. El país se está preparando para competir en la frontera de la innovación, no solo en producción masiva o manufactura avanzada. La inversión en universidades, laboratorios y centros de innovación será decisiva para cultivar talento local, generar patentes y mantener el ritmo de la revolución tecnológica mundial.
Desarrollo verde y sostenibilidad ambiental
Otro eje clave del XV Plan es la transición hacia un desarrollo verde y sostenible. China ha declarado su intención de alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, y los próximos cinco años serán cruciales para establecer las bases de esa meta. El plan promueve la expansión de energías limpias como la solar, eólica y nuclear, así como la eficiencia energética en industrias clave. Además, se busca impulsar la movilidad eléctrica, la economía circular y la reducción de la contaminación urbana.
Equilibrio urbano-rural y bienestar social
Implicaciones geopolíticas y geoeconómicas
El XV Plan Quinquenal tiene claras implicaciones geopolíticas. La inversión en tecnología avanzada y energías limpias refuerza la capacidad de China para competir con Estados Unidos y la Unión Europea en áreas críticas. Al mismo tiempo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, tanto física como digital, se alinea con la estrategia de asegurar mercados y recursos estratégicos en Asia, América Latina y África. Esto fortalece la influencia internacional de China mientras diversifica sus fuentes de inversión y comercio.
Retos internos: demografía, desigualdad y resiliencia económica
Otro aspecto crucial es la búsqueda de resiliencia económica. China ha aprendido que depender de exportaciones masivas y cadenas de suministro globales puede ser riesgoso en un mundo con tensiones comerciales y tecnológicas. Por ello, el plan promueve la autosuficiencia estratégica, especialmente en sectores clave como semiconductores, energías renovables y tecnología avanzada. La digitalización y la modernización de la economía interna permiten generar valor agregado, mejorar la eficiencia y diversificar las fuentes de crecimiento económico, reforzando la estrategia tecnológica central.
Reflexión final: la innovación tecnológica como eje del nuevo modelo de desarrollo de China
El XV Plan Quinquenal representa una redefinición del modelo de desarrollo del país. A diferencia de etapas anteriores centradas en la expansión industrial o el crecimiento acelerado del PIB, este plan coloca la innovación tecnológica en el centro de la estrategia nacional, convirtiéndola en la piedra angular sobre la que se articulan el crecimiento económico, la seguridad estratégica y la competitividad global de China.
La apuesta por sectores como inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica o energías limpias no responde únicamente a objetivos de modernización productiva. Se trata de una estrategia para reducir vulnerabilidades externas, fortalecer la autonomía tecnológica y posicionar al país en la frontera del conocimiento científico y tecnológico mundial. La innovación deja de ser un complemento del desarrollo económico para convertirse en su principal motor.
El éxito de esta estrategia dependerá de cómo China maneje desafíos como el envejecimiento demográfico, las tensiones geopolíticas y la necesidad de fortalecer su ecosistema de innovación mediante educación, investigación y cooperación entre el Estado, las universidades y el sector privado. La capacidad para gestionar estos retos determinará si el país logra consolidar el cambio de paradigma que propone el XV Plan.
En última instancia, el XV Plan Quinquenal refleja la convicción de que el futuro del desarrollo chino dependerá menos de la cantidad de crecimiento y más de su calidad tecnológica. Si China logra transformar la innovación en el núcleo de su sistema económico y productivo, no solo reforzará su posición como potencia global, sino que también redefinirá los parámetros de la competencia tecnológica y económica en el siglo XXI.
Por Pamela Aróstica
Referencias:
EFE. (2026, 12 de marzo). “La Asamblea Popular Nacional de China aprueba el XV Plan Quinquenal con amplio respaldo.” En: https://www.vision360.bo/amp/noticias/2026/03/12/41381-china-aprueba-su-nuevo-plan-quinquenal-centrado-en-consumo-y-autosuficiencia-tecnologica
Xinhua News (2026, 12 de marzo). “Chinese lawmakers approve outline of 15th Five‑Year Plan (2026‑2030).”En: https://english.news.cn/20260312/542760e3abac4252b3a41ea726d6dfe3/c.html
Pamela Aróstica es Doctora en Ciencia Política y Directora de la Red China y América Latina: Enfoques Multidisciplinarios (REDCAEM).
Redcaem, marzo 13 de 2026.
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