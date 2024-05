Consejo de Defensa del Estado ¿Protector de las víctimas?

Por Fernando Leal

En las últimas horas el país se ha enterado con horror del fallecimiento del joven Franco Vargas, quien hacía su servicio militar y falleció durante una marcha de instrucción en Putre, mientras otros 45 conscriptos habrían presentado graves problemas respiratorios en el mismo contexto.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, ha informado que ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a objeto que consideren su participación en la investigación que se inicia producto de estos hechos.

La mayor paradoja, es que cuando se presentan demandas civiles indemnizatorias contra el Fisco, es el CDE quien invoca todo tipo de argumentaciones INCONVENCIONALES, procurando además dilatar los juicios con apelaciones y casaciones execrantes del Derecho Internacional (irrogando así un » Perículum in Mora», debido a que la justicia tardía no es justicia, por incumplir el deber internacional de «Diligencia Debida», como lo señala la Corte I.D.H. en los Casos Durand y Ugarte Vs Perú y Castañeda Gutman Vs México, más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias).

Y peor aún, cuando las víctimas le soliciten al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que el Presidente de la República requiera al CDE, para que se desista de los recursos dilatorios, la Subsecretaría de Justicia (como ya lo hizo respecto de víctimas de desapariciones forzadas y torturas: Oficio Ordinario N° 938, de fecha 15 de febrero de 2024), les responderá (invocando también argumentaciones jurídicas inconvencionales y resoluciones de la CGR violatorias del Corpus Iuris Interamericano, por negar el ejercicio «Ex – Officio» del » Control Difuso de Convencionalidad», que les impone el fallo interamericano del Caso Órdenes Guerra y Otros Vs Chile), que la Supervigilancia (conforme a la Ley Orgánica del CDE) del Primer Mandatario sobre dicho órgano estatal (CDE), no le permite exigir que su actividad litigante se sujete irrestrictamente a la nueva política institucional de «Enfoque en Derechos Humanos»* (absteniéndose por tanto, de efectuar cualquier tipo de litigación con argumentos o dilaciones proscritas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

Lo más llamativo, es que el desconocimiento de este tipo de acontecer jurídico actual impregna de un ribete de INGENUIDAD, que no es precisamente COMPATIBLE con aspiraciones SENATORIALES de una actual Ministra.

Pero como sabemos, y después de todo (valga el sarcasmo eufemístico desolador), no se trata de «niñitos» de La Dehesa, Lo Curro, San Carlos de Apoquindo, Vitacura ni Las Condes, que amerite en consecuencia «tirarle las orejas» a *alberto espina & Cía. Ltda.

Porque en Chile, para morir con dignidad, debes como requisito básico haber nacido en «las 3 comunas».

Justicia para ricos y poderosos, justicia para pobres y sin poder, Chile y el actuar de sus órganos es una constante repetición de la abismante desigualdad que daña cada día más nuestra democracia y la fe en las instituciones.

Por Fernando Leal