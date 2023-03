El aborto en Puebla

Parece que por primera ocasión en muchos años, en Puebla existen las condiciones para avanzar en la despenalización del aborto. No soy tan optimista, en Puebla hay importantes sectores que se oponen a una medida de esta naturaleza, que presionan al congreso del Estado y al gobierno, para que las cosas permanezcan como hasta ahora.

En todas las entidades del país, incluida Puebla, la interrupción legal del embarazo es un asunto de derechos de la mujer, un problema de salud pública y un asunto de gobernabilidad. Deben responderse varias preguntas para ubicar la discusión: ¿Cuántas mujeres abortan en Puebla? ¿Qué dice la ley? ¿En cuántos estados del país el aborto es legal?

No hay estadísticas precisas de cuántas mujeres poblanas abortan, pero de acuerdo a datos de organizaciones sociales y medios de comunicación, Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional de mujeres que acuden a realizarse un aborto a la CDMX. Desde 2007 a 2022, un total de mil 511 poblanas abortaron en la capital. La mayoría viven en la Ciudad de Puebla, Atlixco, Tecamachalco, Chalchicomula de Sesma y San Pedro Cholula.

En varios artículos el Código Penal del estado de Puebla aborda el tema: en el artículo 339 se establece que el aborto “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. La sanción penal no es sólo para la mujer que aborta sino para quienes lo practiquen o ayuden a concretarlo.

El artículo 340 fija una sanción de uno a tres años de prisión a quien haga abortar a la mujer con su consentimiento; de tres a seis años si se practica sin su consentimiento y de seis a ocho años si además se emplea la violencia física o moral.

El artículo 341 impone, además de la prisión, una suspensión de dos a cinco años en el ejercicio de su oficio o profesión al médico, cirujano o partera que cause el aborto.

El artículo 342 establece una pena de seis meses a un año de prisión si la mujer aborta de manera voluntaria o si permite que otro la haga abortar, sólo si ocurren las tres circunstancias siguientes: que no tenga “mala fama”, que haya logrado ocultar su embarazo y que no sea producto del matrimonio. Si alguno de estos motivos no fuera aplicable, la pena es de uno a cinco años de prisión.

En Puebla se puede interrumpir el embarazo por las siguientes razones: Por violación, por peligro de muerte, por imprudencial culposo y por alteraciones genéticas. Desde el 2015 a agosto del 2021, 48 personas han sido procesadas al ser relacionadas por aborto en Puebla.

¿Qué dice la ley sobre el aborto en México? En 2008, la SCJN declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en la CDMX.

En 2016 se publicó la NOM-046, que estableció que en caso de embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico legal, sin necesidad de presentar una denuncia penal. Esta norma es obligatoria en todos los servicios públicos del país. En 2018, la SCJN resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación.

Las entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal a solicitud de la mujer sin importar las causas son: CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Sonora, Guerrero y Baja California Sur.

La doble moral y el fanatismo religioso, no sólo de católicos, también de cristianos, de La Luz del Mundo y otras religiones importantes en Puebla, impiden que esto avance. Dirán que esto ya está resuelto a nivel nacional y por sentencias de la SCJN. Esto es verdad en parte, porque toda entidad de la República mexicana debe brindar a sus mujeres la posibilidad de decidir libremente.

No soy proabortista, no es una convocatoria al libertinaje, tampoco una bandera política, sino el ejercicio de libertades y derechos. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

