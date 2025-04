Elecciones en Ecuador: La esperanza tiene rostro de mujer

A menos de 15 días para que el pueblo ecuatoriano vuelva a las urnas con la esperanza de retomar la senda de la libertad y la democracia, la candidata del pueblo, Luisa González, suma cada día más adherentes a su campaña presidencial. Con el apoyo del Movimiento Indigenista, se ha roto el empate técnico del cual fuimos testigos en las elecciones de febrero. Los ciudadanos están cada vez más convencidos en los cambios que González traerá, dejando atrás un mal gobierno, conducido por el empresario Daniel Noboa.

El domingo 23 de marzo se realizó el último debate presidencial en Ecuador, previo a las elecciones presidenciales del próximo 13 de abril. Luisa González, representante del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y el actual presidente, Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrentaron en lo que prometió ser un momento decisivo para el futuro político de ese país.

La segunda vuelta se vive en un momento complejo para Ecuador, con una profunda crisis de inseguridad, donde los asesinatos, extorsiones y robos son pan de cada día, lo que ha llevado a miles de ecuatorianos ver en la emigración la única solución a sus problemas.

En un escenario bastante viable, la candidata Luisa González se perfila como la primera mujer presidenta de Ecuador, destacando por su preparación y seriedad ante su adversario Daniel Noboa. Durante todo el debate presentó argumentos y cifras que su contrincante no pudo explicar o que simplemente desconocía, dedicándose a defender su nefasta administración con mentiras, cayendo siempre en el juego de denostar a su oponente. Sin duda le faltaron argumentos sólidos, se le vio nervioso y timorato, leyendo respuestas –seguramente preparadas por sus asesores– desconectado de la realidad de su país, algo recurrente en los candidatos de derecha, atacar, menospreciar y negar, intentando confundir al electorado.

Desde el primer minuto, Luisa González -que cuenta con el apoyo del ex presidente Rafael Correa– se mostró segura de sí misma, respondiendo francamente todo lo que se le preguntó. Estamos seguros que quienes ya estaban decididos a votar por ella reforzaron su compromiso, y quienes estaban indecisos, se han acercado a sus posiciones. Mujer valiente que no tuvo miedo de encarar a Noboa, quien está haciendo uso de todo el aparato del Estado para dar vuelta una situación que no lo ve ganador.

El quién es quién

Noboa representa a los sectores oligarcas de Ecuador con apoyo político, diplomático y mediático de potencias europeas y mayoritariamente de la administración de Donald Trump. Con casi ninguna experiencia política, es cercano a los sectores empresariales y grupos económicos dominantes, lo que no es de extrañar, siendo hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador en cinco ocasiones.

Noboa fue electo como presidente el 15 de octubre de 2023, tras competir con la actual candidata Luisa González en las elecciones anticipadas que se desarrollaron en Ecuador, luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional.

Noboa ha señalado que un nuevo período presidencial le permitirá controlar de mejor forma la escalada de criminalidad y violencia, fortaleciendo la fuerza pública para el combate al crimen organizado. Hecho sumamente preocupante, ya que la lucha contra la delincuencia en el país se ha visto cuestionada por las violaciones a los derechos humanos de la población civil.

En vísperas del examen de Ecuador ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional señalaba su preocupación ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país, afirmando que:

“Frente al aumento de la violencia, el Presidente ha optado por un enfoque de mano dura en cuanto a las políticas de seguridad, y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de ‘terroristas’, declarado la existencia de un ‘conflicto armado interno’ y prorrogado contantemente estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix. Amnistía Internacional considera preocupantes las denuncias existentes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto –como las miles de detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas-, presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad. Estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente”.

Luisa González, candidata oficial del Movimiento Revolución Ciudadana, es una abogada y ex asambleísta de 47 años; se convirtió en la primera mujer en pasar a una segunda vuelta electoral en el país; con vasta experiencia, ocupó varios cargos públicos durante la presidencia de Rafael Correa y su consigna es “Revivir Ecuador”, afirmando que “La Revolución Ciudadana es un proyecto de Patria, buscamos la justicia social, la vida en armonía, paz, y el día de hoy revivir un país que agoniza por la falta de empleo, salud, de educación, devolver la esperanza y la alegría de días mejores”.

Apoyada por grupos, partidos y movimientos progresistas y de izquierda, se sumó en las últimas semanas, el movimiento indígena que “frente al avance de una derecha violenta y antidemocrática, es momento de dejar diferencias de lado y actuar juntos por un país más justo”, anunció el partido Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), al entregarle su apoyo a la candidata.

González se ha comprometido en temas claves para Ecuador como la defensa del seguro social y los derechos laborales, la salud pública y trabajar en las consultas populares del Yasuní (zona del Ecuador rica en recursos petrolíferos y con gran cantidad de indígenas), y detener la pérdida de soberanía en relación a la presencia militar de Estados Unidos en suelo ecuatoriano (que había terminado bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa, quien cerró la base militar de Manta y se expresó constitucionalmente con la imposibilidad de crear nuevas bases extranjeras).

Al contrario, Noboa -con la idea de fortalecer el control interno ante posibles alzamientos sociales- y como punto de vigilancia estratégico de esa zona del océano Pacífico, ve una posibilidad cierta la instalación de una base militar en el archipiélago de las Galápagos. En febrero de 2024 el gobierno de Noboa firmó un Tratado de cooperación militar con Estados Unidos, que establece que “buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos podrán instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, por la Unesco, en 1978”. Un acuerdo político militar que interviene la soberanía ecuatoriana sobre las Galápagos, territorio a 965 kilómetros de la costa continental ecuatoriana.

Hay una clara necesidad de cambio que favorece a Luisa González como lo han demostrado las últimas encuestas; 13 millones de ecuatorianos están llamados a votar el próximo 13 de abril de 2025 para elegir, en segunda vuelta, al presidente o presidenta de Ecuador para el periodo 2025-2029.

Ecuador tiene derecho a construir su futuro con dignidad, libertad y democracia y no en base a la violencia, los intereses de potencias extranjeras y de los grandes grupos económicos, representados por Noboa. Confiamos en la victoria de Luisa González y del pueblo ecuatoriano junto a ella.

Por Félix Madariaga

El Indoamericano, 30 de marzo de 2025.

