La neo democracia y el fetichismo institucional

Problemático resulta hablar de democracia, entre muchas otras razones, por la construcción ideológico-histórico que se ha hecho de ella y la(s) forma(s) de materializarla institucionalmente.

El Presidente Andrés Manuel señaló enérgicamente, en la “mañanera” del 11 de diciembre, la necesidad de “… Desmontar el aparato paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público…”, aludiendo a los que el denomina “Organismos supuestamente autónomos”, pues estos “no le sirven al pueblo” y sólo “están al servicio de las minorías”.

Analicemos…

Atentado contra la democracia es el -casi- unísono que enuncia la oposición política del Presidente, así como todas aquellas personas que se asumen como “legitimadas técnicas” -abogados y abogadas- para hablar al respecto, pero que su formación dogmático-formal les tilda un sesgo miope.

Este posicionamiento engendra un trasfondo ideológico digno de develar.

Se homologa, irreflexivamente, la materialización de la democracia (categoría, ya en sí misma, dilemática en su comprensión) a un determinado diseño institucional. Es decir, como si la democracia y su realización fáctica dependieran de estructuras orgánicas definidas.

A esto yo le llamo el fetichismo institucional. Un sintagma con el que quiero referir a que las instituciones por sí mismas tienen un valor específico y tasado, sin considerar otras variables subjetivas como que éstas -las instituciones- son operadas, obligatoriamente, por personas; personas que, naturalmente, están revestidas de intereses, ideologías y prevalencias políticas.

De manera que, este nuevo canon de la democracia que aquí evoco como neo democracia apunta a reducirla a la aparente -pero inexistente- objetividad del diseño institucional y su operatividad.

Pensemos…

Se habla de que desaparecer a la CNDH y sus análogas estatales es una afrenta de cara a los derechos humanos. Sin embargo, no se visibiliza -evidentemente con todo el propósito político de ocultar- que existen quejas que jamás se traducirán en recomendaciones por veto emanado del epicentro del poder (con claridad aquí me refiero a un veto no institucionalizado jurídicamente).

Escenarios equivalentes se suscitan al seno del INE o del INAI. (Algo tan básico como recordar el proceso de nombramiento de sus titulares robustece el planteo).

Esto, definitivamente es poco o nulamente democrático.

Reflexiones…

La democracia no es realizable bajo el manto institucional “objetivo” que se le atribuye. Un símil a ello sería pensar que la ley es justa por el mero hecho de ser ley; arcaísmos ideológicos que, con una mediana mente crítica, se disciernen como mitos.

Muchas y diversas son las manifestaciones sociopolíticas de la democracia, inclusive en contra de arquetipos institucionales fetichizados. Una dilatada brecha detenta la democracia formal de la democracia funcional.

Profundizando…

Vale recordar que la democracia como base de la forma política organizacional de nuestra sociedad, es una categoría importada de la modernidad europea -con ciertos recogimientos de la antigüedad occidental-. ¿Por qué no pensar en otras formas más próximas?, traigamos a colación el Ubuntu africano, el chaninchay peruano o el nosotros tojolabal, este último con una idea recuperativa de la justicia.

No quiero que nuestras amigas lectoras (hablando de personas) se confundan en el sentido de que hago apología de la propuesta político-ideológica del mandatario nacional, puesto que mi intención no es otra que nutrir el debate con una variable más que sirva para el riguroso análisis de esta importante invocación…

Plural debe ser el diálogo; distancia al univocismo una obligación.

Después de algunas semanas de ausencia, regreso…

Espero se me haya echado de menos…

