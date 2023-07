Testamento: Cristián Warnken y las memorias del Excel

Por Mauro Salazar J., Observatorio UFRO

La ciudad se ha enamorado de rufianes

al atorrante, Roberto Arlt

A pesar del tiempo digital, y sus borraduras de sentido en tiempos millennials, el «retorno de lo reprimido» cada tanto litiga contra las «tecnologías del olvido». Luego, y por instantes, la ausencia de horizontes referenciales, ilumina algún vigor.

Hay sucesos que estremecen la producción de nuevos pactos elitarios (frenesí de amnesias y oficialismo de la memoria) de cara a los 50 años de la Unidad Popular. En Chile la «política de acuerdos» se alimenta desde una institucionalidad de amnistías programadas, cuya única razón de origen, fue evitar la milagrosa des-pinochetización en 1999.

Ya lo sabemos; la transición administró una ley de bronce. En suma, no era posible una democracia de consensos (realismos) sin reclamar el retorno inmediato de Pinochet desde Londres. Todo pendía de un retorno que fue la verdad infinita de las modernizaciones galácticas (1990-2010).

Contra todo pronóstico, hoy la memoria interpela la tiranía del dato laxo (estadísticas del mainstream). En opinión de poetas, escritores y politólogos, «el 75% de la población nació después del Golpe de Estado de 1973» y, por lo tanto, es hora de cerrar el duelo: el país debe hacerlo, y sobre todo la izquierda, dirá Cristián Warnken en una poesía mercurial que honra a César Vallejo, Roberto Arlt y Pablo de Rokha.

El poeta ha consumado narrativas reaccionarias, y reclama el fin del duelo, como quién pide exhumar del cuerpo el cáncer de la ideología. Y así, nada de experiencias fragmentadas, solo nos debemos a la gubernamentalidad visual.

Ante esa «matemática conductual» destilan nuevas significaciones, que disponen los recuerdos y agitan percepciones. Tales son las tribulaciones del inconsciente.

Por momentos todo se puede re-inscribir en nuevas conjeturas -tumultuosas- para opacar el cierre explicativo de la tormenta neoliberal (hegemonía o estatalidad de la memoria, o bien, usos patrimoniales de la misma).

La memoria insatisfecha, que no se da nunca por vencida, es aquella «zona» que perturba súbitamente el deseo sepulcral del recuerdo concebido como un depósito de significaciones vencidas. La condición metafórica de una temporalidad no sellada, inconclusa, dubitante, traviesa, se explica por sus capas yuxtapuestas e imágenes disconformes.

Cabe señalar que la búsqueda extasiada de acuerdos busca cerrar el duelo de los 50 años. La ansiedad por imponer estéticas anestesiadas y nuevas formas de hegemonización, pujan y avanzan, pero siempre cuelgan de las cornisas.

Una memoria oficial/curatorial representa -como la que reclama el poeta Warnken- un riesgo potencial para reactivar inéditos «programas de impunidad» y corromper su tensa filigrana. Un deseo insondable de sello, unicidad, normatividad o hegemonía fálica -reclama el poema obrero de Cristian Warnken-.

Y ya lo vimos, en el programa, Tras las Líneas, conducido por Manuel Antonio Garretón, Patricio Fernández Chadwick renunció (05 de julio) a su cargo como coordinador interministerial de los 50 años del Golpe. En opinión del periodista y escritor, fue una decisión personal, aunque no apoyada por el gobierno. Tal hito fue imputado a un error lingüístico dada la transparencia socio-comunicativa y el clima político que abunda en declarar la “sífilis moral” del periurbano.

También fueron publicitadas las hostilidades generadas por el Partido Comunista y el campo de la insurgencia («anómica» y «carenciada de civismo»). Ante el fárrago de sucesos, cabe arriesgar una reflexión más reposada, pero no menos política, respecto a las «modulaciones no codificables de la memoria». Todo para evitar esa pereza que busca reducir la dimensión espectral -no contable de la memoria- en una comprensión a- gramatológica, o bien, subrayar que sus aperturas de sentido no se deben al diccionario. Memorias no gramaticales.

En suma, ¿por qué Fernández Chadwick abandonó el cargo que honraba? Acaso no estaban las condiciones para consensuar un «irreductible» asociado a la inmaterialidad del Golpe que obró como pantalla ético-política. Una dimensión espectral que no es asible desde gestiones, estadísticas, grupos de presión, y redes de influencia.

Y aunque puedan existir motivaciones fácticas para explicar la salida del periodista y escritor, existe un problema sustancial, a saber, la «exhumación» de memorias debe lidiar con un «expansivo metafórico» -que pese a sus tenacidad o sosiego- se logró domiciliar temporalmente (figuras, recuerdos e imágenes) en el retrato de Fernández. Una escena donde el espejo nos devuelve una imagen que nos arroja a las estéticas de lo grotesco.

La pregunta es cómo y cuándo estalla por los aires Fernández y ya no es posible alegorizar elites y consensos autoritarios. En qué extravío cayó un protagonista cultural de los 30 años de modernización transicional, incapaz de metaforizar un «lugar vacío». Qué ocurre cuando el juego atemporal de las memorias puede centellear fugazmente y excede el reparto de las representaciones conservadoras. No hay memoria administrativa.

En suma, el clivaje de imágenes (diásporicas e impredecibles) no puede ser verbalizado desde una rúbrica transicional que reclama «unidad de los acuerdos» en un formato remasterizado (2.0). Tal pulsión o síntoma, devela 30 años de amnistías institucionales. Todo en un collage donde la memoria no para de llegar, salpicar y perturbar, a los curadores del orden.

Ello nos sugiere que las fracturas cognitivas que padece la izquierda ante el «aniversario» del Golpe de Estado, no deben ser leídas desde su radical destitución, ni tampoco como un amanecer de pulsiones redentoras, sino como un despiste lleno de parpadeos. Esto al precio de que el ecosistema de medios pueda gestionar consensuadamente los 50 años, en clave de un «capitalismo alegre», sin entrar en zonas esquilmantes -nombres pecaminosos- y la agenda de los administradores cognitivos sea eficiente en pactos y omisiones.

Con todo, no es lo mismo una memoria exiliada, inerte y sin retorno, respecto a sus ambages o mudeces, propias de su textura espectral. No sabemos si los 50 años serán producción carnavalesca, consumo semiótico, infinita mudez, o bien, el precoz inicio de otros destinos inciertos. La ausencia de des-pinochetización mantiene soterradas y presentes las memorias y sus potencias.

Al margen de tantas diferencias, la des-brutalización del Golpe ha sido iniciada por el libro de Daniel Mansuy (2023) en un hito civilizatorio del Golpe. Dicho esto, no hay evidencia para fervores o ritos iniciáticos en un contexto donde las izquierdas, no solamente carecen de proyecto -petición excesiva-, sino de marco interpretativo, diseños, amén de alwynismos. En suma, aún circulan reenvíos de memoria en la «hora cero» de las izquierdas.

Por último, tampoco es posible agotar el debate en la pulsión «biográfico-testimonial» (DDHH). Por muy relevante y sensible que nos resulte, ello abunda en el mercado de las biografías violentadas como «máquina de evangelización».

No basta con exaltar el estado de pureza, donde la comunión y la santidad de los sujetos pasivos exacerba el discurso único -totalizante- de las víctimas eximidas de todo tipo de violencia. Tal perspectiva podría implicar un «dispositivo confesional» que se presta para la espectacularización de la memoria o su dispersión en los consumos simbólicos de los progresismos. Los sucesos del pasado/presente deberían cruzar la frontera para una interrogación posible a las retóricas totalizantes de la verdad, lo auténtico y la lozanía.

Finalmente, los «fragmentos [de memoria] sin pertenencia o domicilio,» … vagan en las orillas de las recomposiciones lineales del pasado, [pero] no deben responder a la «data censal» del experto indiferente que invoca el coro del «cambio generacional».

Abrir la memoria a «lo plural-discordante», no implica el incesto de la distribución culpógena (nivelación aritmética de culpas). Trascender los patrimonios morales, al estilo de «todo o nada», no implica equiparar -compensaciones del empate- que vengan a homologar daños, estandarizar relaciones de poder, o alisar violencias estructurales.

Por fin, nadie recusa o pontifica contra periodistas, poetas y escritores. Y esta nota no sindica una complicidad de golpistas brutos. Quizá sugerir que el vértigo de la inmaterialidad upelienta, aún no ha sido desahuciado por los flujos temporales de memoria. Esa grieta se activó súbitamente, apenas se alzó la misión civilizatoria y el poema transicional.

