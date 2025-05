Palestina sería “ficticia”, pero Kosovo no: el vacío argumento del emisario israelí que pidió borrar la pregunta de periodista chileno

El periodista chileno, Juan Vallejos Croquevielle, dejó en evidencia el doble estándar diplomático de Israel en torno al reconocimiento internacional del Estado de Palestina.

El corresponsal de guerra y analista de política entrevistó a Mattanya Cohen, jefe de oficina de la División de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones y Exteriores de Israel, y durante la conversación realizó una pregunta que incomodó al diplomático, al punto que pidió que fuera borrada de la grabación.

A través de su página web «La croquera de Juan», el periodista relató cómo se desarrollaron los hechos que ratificaron la postura intransigente y «doble moral» del régimen sionista.

Vallejos partió resaltando que al iniciar la entrevista y apenas tomar asiento, Cohen le expresó en español: » No voy a hablar secretos, todo es on the record» .

Antes de responder a las preguntas, el funcionario, quien se ha desempeñado como embajador de Israel en Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, decidió ofrecer una especie de discurso sobre la visión gobierno sobre la situación general que vive Israel.

«El día último viernes fue el Viernes Santo, día de reflexión, día de tranquilidad, ¿verdad? En todo el mundo, en América Latina. Pero nosotros los israelíes empezamos el día con una sirena y un misil de Yemen».

Asimismo, se refirió a la situación que vivieron los judíos durante el régimen nazi de Adolf Hilter en la década de 1940.

«Seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores por solamente una razón, ser judíos–aseguró Cohen enfático– No sé si saben ustedes, estoy seguro que saben, pero en los últimos meses de la guerra, en 1945, cuando los nazis alemanes ya sabían que van a perder la guerra, en lugar de hacer todos esos esfuerzos de tener más armas, municiones o algo así, sus esfuerzos fueron el otro lado, de matar más judíos, hasta que la guerra termine. Sabían que cuando la guerra termina no van a poder matar más judíos. Entonces, en lugar de luchar contra los aliados, lo que hicieron es matar sus esfuerzos para matar más judíos», señaló.

Según Cohen, hoy día, la ideología suele imponerse por sobre los intereses estratégicos y afirmó que Israel no ha tenido ningún conflicto directo con Yemen, resaltando que no comparten fronteras, no hay antecedentes de guerra ni disputas territoriales entre ambos. Sin embargo, planteó que desde el inicio del conflicto actual, los hutíes comenzaron a lanzar misiles hacia territorio israelí, siguiendo directrices de los ayatolás iraníes.

De acuerdo con el diplomático, estas acciones no afectan únicamente a Israel, sino que también perjudica al comercio internacional en la zona controlada por los hutíes, lo cual usó como argumento para justificar que Estados Unidos —y en menor medida también el Reino Unido— hayan decidido intervenir militarmente.

Al proseguir con su exposición, Mattanya Cohen, abordó el conflicto entre Israel y Palestina, bajo la óptica del régimen sionista y acusó al movimiento islamista palestino Hamás de tener como objetivo «matar judíos».

«Exactamente como los nazis. Matar judíos es más importante que proteger a sus ciudadanos. Y quiero que entiendan esto. Eso es lo que nosotros estamos pasando, y eso es exactamente lo que pasa con Hamas. Un año y medio de guerra en Gaza. Tiempo en el que los ciudadanos de Gaza, no los terroristas de Hamas, casi dos millones de pobrecitos, están sufriendo una guerra. Nosotros podemos terminar la guerra. Pero no, ellos continúan, porque más importante para ellos es ideología. Nosotros podemos terminar esto mañana, cuando Hamas vuelva a los 59 secuestrados», afirmó, según relató el periodista chileno.

Tras este discurso, finalmente el emisario israelí decidió escuchar las preguntas de Vallejos y otros ocho reporteros provenientes de Latinoamérica.

El representante del gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó ante los presentes: «Voy a contestar todas las preguntas», un compromiso que no cumpliría.

«En general, las primeras preguntas de todos nosotros apuntaban a lo mismo. A las relaciones entre Israel y Latinoamérica. Continente en el que podemos encontrar apoyos gubernamentales explícitos como de la Argentina de Milei, pero también fuertes rechazos como el del Presidente de Colombia, Gustavo Petro», narró el corresponsal de guerra chileno.

Acto seguido, Cohen cuestionó el reconocimiento diplomático al Estado de Palestina por parte de los países latinoamericanos y caribeños, planteando que con la excepción de Panamá, todos los países de la región han reconocido a un Estado que, a su juicio, no existe formalmente.

Palestina sería “ficticia”, pero Kosovo no

Juan Vallejos indicó que «levantó la oreja», cuando el representante israelí argumentó que para que un país sea considerado oficialmente un Estado, debe ser reconocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que aún no ha ocurrido.

«Explicó que la Autoridad Palestina cuenta con un estatus de non-member state, pero recalcó que eso no equivale a la existencia oficial de un Estado palestino», indicó el periodista.

«Es un país ficcional. Ficticio. Ficticio –repitió Cohen refiriéndose a Palestina», acotó.

Al escuchar estos argumentos, el periodista chileno recordó que cuando recién llegó a Jerusalén, mientras se trasladaba en un pequeño bus negro se fijó en una casa que desde su entrada flameaba la bandera de Kosovo, «un pequeño país de reconocimiento internacional limitado que se encuentra dentro de lo que fue hasta los 90 Yugoslavia».

Por tal motivo, mientras el bus hacía una parada tomó su celular para enfocar con el zoom la fachada y observó una placa que había puesta la lado de la puerta señalaba que era la Embajada de Kosovo en Jerusalén.

«Me acordé de cuando se anunció la independencia unilateral de Kosovo de Serbia, lo dieron por la televisión. Serbia no lo aceptaba, al igual que muchos otros países como Rusia, fuerte aliado serbio. España tampoco lo reconoce como país porque eso le podría traer problemas frente a los sentimientos independentistas que hay dentro de ese país. Cabe agregar que Chile tampoco reconoce a Kosovo. No tengo claridad por qué», relató el analista político.

El Jefe de la División de LATAM y el Caribe de la Cancillería israelí no supo qué responder a la pregunta formulada por el periodista chileno Juan Vallejos.

Pregunta de periodista chileno incomodó a diplomático israelí

Al llegar su turno de preguntar, Juan Vallejos Croquevielle formuló la siguiente interrogante: «Usted señaló, a propósito de que Latinoamérica reconoce el estado palestino con excepción de Panamá, que Palestina sería un estado ficticio y que eso le llama la atención. En ese sentido ¿Por qué entonces tienen una embajada con Kosovo que lo reconocen 38 países menos de los que reconocen Palestina? ¿Es ficticio Kosovo o no? ¿O más ficticio o menos ficticio que Palestina?».

La pregunta del periodista causó tal incomodidad en Mattanya Cohen, que incluso habría tratado de cortar la grabación. Así, lo narró Villegas en su página web y en un video compartido en su cuenta en Instagram.

«–Sí –dijo que de unos segundos que se vieron eternos en los que unió sus manos para apoyar su boca- tiene razón. Déjame… –hizo un gesto como si quisiera cortar la grabación, pero nadie dejó de grabar– Hay, hay razones… Kosovo tiene una embajada aquí en Jerusalén.

– Sí, si la vi –le interrumpí.

– Para nosotros es sumamente importante. Hay razones, estamos on-line, así que… on the record, así que no puedo. Por favor», indicó.

El corresponsal señaló que tanto él como sus colegas se sorprendieron, no tanto por la respuesta que ofreció el próximo embajador de Israel en Panamá, sino por su reacción ante los cuestionamientos, lo cual describió como un comportamiento «extraño de un diplomático con experiencia» y «un momento confuso».

Asimismo, reveló que el funcionario israelí le solicitó que no publicara la parte en la que formuló su pregunta sobre el la diferencia del reconocimiento de Kosovo y el Estado de Palestina.

«Al terminar la entrevista y de despedirse de cada uno de nosotros se me acercó junto a su asesora para pedirme que no subiera la parte de mi pregunta. Me negué, le dije que él mismo al principio había dicho que todo era en on the record», afirmó Vallejos.