Chofer de autobús intenta bajar en Periférico a pasajera y Estrella Roja la “apoya” con ¡16 pesos!

Un chofer del autobús Estrella Roja intentó terminar su viaje a mitad de Periférico y bajar de su unidad a la pasajera a las 8:45 de la noche, el pasado fin de semana.

La amarga experiencia fue relatada por Monse Higareda, a través de sus redes sociales, quien comentó que esta era la primera vez que no quisieron hacer válida la parada en Plaza San Diego y que presionó, junto con otro joven que iba a bordo de la unidad, a llegar a la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).

“Cuando le dije (al chofer) que por qué no se había metido a la Plaza me dijo que ya era muy tarde (8:45) aprox. Pero mi boleto dice Plaza San Diego. Su respuesta fue: Ya pasamos, no me puedo regresar, SI QUIERES TE DEJO AQUÍ, mientras señaló la lateral (de Periférico) pero (una parte que estaba en penumbras). Le contesté que no y que me dejara en la CAPU, porque su destino final era ese e hizo mueca” Monse Higareda

Monse explicó que con ella viajaba un pasajero que se quedó dormido y quien fue quien la apoyó para no quedarse en medio de la nada.

“Me dijo (el chofer) que ya era su último viaje y que ya se iba a casa, a lo que le contesté, yo también, déjame en la CAPU. En ese trayecto el chofer se iba a desviar sin querer y se echó de reversa. Afortunadamente me puse en comunicación con mi familia”

La unidad no quiso entrar a CAPU, después de que el conductor Martín Villegas, quien así dijo llamarse, sin presentar identificación, fue obligado de “mala gana” a ingresar a la central camionera.

Ya en el interior se negó a comunicar con un supervisor, hasta que ella y el otro pasajero presionaron para dialogar con el primer “supervisor”, quien tampoco se identificó y se dijo llamar Martín Xicoténcatl.

Al respecto, esta persona se excusó diciendo que después de 8:30 de la noche, las unidades ya no ingresaban a Plaza San Diego, pero que dicha indicación no estaba señalada en su boleto.

Después, en búsqueda de respuestas y atención a la queja, llegó Eduardo Aguilar, quien se identificó como Coordinador Comercial, pero que no dio explicaciones de la actitud del conductor.

“Tardaron por casi 45 min en apoyar con el traslado. Cuando dije que no necesitaba y que lo único que quería era darle seguimiento al tema del conductor, el trato fue más amable. Me dio rabia que estaban más enojados por el tema del traslado que por la actitud del chófer”

🚨⚠️Amigas y compañeras. Este fin de semana pasé un trago amargo con @estrellarojapue que quiero compartir. Cuando me dirigía a casa, abordé el camión intermedio hacia Puebla, con parada en Plaza San Diego. Siempre que he tomado el servicio me han dejado dentro de la plaza. 🧵 — Monse Higareda 🇲🇽 (@ShinaHigareda) July 6, 2022

Monse dijo que es lamentable que las mujeres están obligadas a tomar transporte del único consorcio comercial por su «seguridad», pero que en realidad la “ponen en riesgo y no tienen un poquito de empatía”.

“¿Qué hubiera pasado si me dejaba en el Periférico y algo me pasaba? ¿Se iban a hacer responsables? ¿No se supone que sólo tienen paradas autorizadas?”

Después de que dio a conocer su tuit, Estrella Roja ofreció “para resarcir el daño” una «media cortesía» en su siguiente viaje.

“O sea, que si yo pago 32 pesos por el servicio intermedio, me estaría ahorrando 16 pesotes. NO, no la quiero”, concluyó molesta.

Foto: Especial

