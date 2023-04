El ignorado monumento a las mujeres víctimas de la represión política de la dictadura: Una deuda con la memoria

Fotografía portada: El memorial fue ubicado en la explanada sobre la estación del Metro Los Héroes en Santiago, donde ha vivido un progresivo proceso de deterioro.

Día Internacional de los Monumentos y Sitios

Desde el año 2006, en la Plaza Los Héroes, existe un Monumento a las Mujeres Víctimas de la Represión Política. Pocos lo saben y, menos aún, lo han visitado ¿Mala ubicación, desinterés, una obra poco llamativa o simplemente la histórica invisibilidad de las mujeres hace que este sitio haya sido completamente ignorado?

“El Monumento a las Mujeres Víctimas de la Represión Política surge de la fuerte voluntad de un grupo de mujeres de contar con un monumento que las honrara, recordara y además se erigiera como un claro mensaje contra la violencia política y de género”.

La arquitecta, académica y experta en patrimonio de la Universidad de Chile, Pía Montealegre, aborda las razones del fallido monumento que buscaba perpetuar la memoria, pero que cayó en el olvido.

Este martes 18 de abril se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una fecha instaurada para concientizar sobre la importancia del patrimonio cultural y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. A nivel nacional, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado, amerita recordar que en Chile existen 23 Sitios de Memoria, además de otros tantos que actualmente están en tramitación. Estos memoriales están asociados a los 1.132 recintos usados como lugares de detención a lo largo del país, levantamiento de información que fue realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en su Informe Valech, el año 2004.

El mismo informe determinó que durante este período hubo 34.690 víctimas, de las cuales 3.621 fueron mujeres. De ellas, cerca de 3.400 fueron abusadas y violadas por sus captores. De esta realidad, surge la fuerte voluntad de un grupo de mujeres de contar con un monumento que las honrara, recordara y además se erigiera como un claro mensaje contra la violencia política y de género.

Fue el año 2003 que este grupo conformado como Comité Mujeres en la Memoria empezó a concretar la idea de un memorial ubicado en el Paseo Bulnes, pero después de tres años lograron tener autorización para que fuera ubicado en la explanada sobre la estación Metro Los Héroes, donde ha vivido un progresivo proceso de deterioro. Sobre este tema conversamos con la arquitecta, académica y experta en patrimonio de la Universidad de Chile, Pía Montealegre.

– ¿Cuáles son los elementos que no permitieron que este monumento cumpliera con su propósito de origen?

El lugar de emplazamiento es malo. Lo era antes del memorial (poca accesibilidad, mala visibilidad desde la calle, precarias condiciones de confort ambiental, etc.) y es muy dudoso que el mero emplazamiento de un conjunto escultórico pueda revertir esas condiciones. El monumento en sí no era del todo hermético en términos interpretativos, pero tampoco resultaba inmediatamente evidente cuál era su contenido. Probablemente, quienes lo vandalizaban no sabían realmente qué estaban rompiendo. Y no se trata de que un memorial deba ser necesariamente una obra explícita, pero sí deben ofrecerse facilidades al público para su interpretación. De lo contrario, fácilmente se banalizan o se maltratan, porque no se recibe el mensaje. Es un fenómeno que sucede hasta en los más cuidados memoriales del mundo, como el de Eisenmann del holocausto en Berlín o el memorial del 11 de septiembre en Manhattan de Peter Walker. Se necesita una constante reorientación del público.

– A principios de marzo de este año, el Ministerio de las Culturas anunció la reubicación y reconstrucción de este Monumento en Paseo Bulnes ¿Crees que es la decisión correcta para visibilizar este monumento?

El paseo Bulnes es un muy buen espacio porque se relaciona directamente con el lugar del poder político y que, además, coincide con el sitio en donde se perpetra el Golpe de Estado con el bombardeo de la Moneda. Es un lugar honorífico para un memorial. Del mismo modo, urbanamente el paseo Bulnes tiene una nobleza arquitectónica de origen y hoy se ha consolidado como un muy buen paseo peatonal con bares y restaurantes. Es bueno que un sitio de memoria se cruce con la vida cotidiana, porque para eso es. Creo que el memorial, bien restaurado, le aportará valor al paseo y el paseo le proveerá al monumento un marco adecuado. Del mismo modo, creo que la posición y forma del paseo se presta bien para acoger actos conmemorativos.

– ¿Cuál es la importancia de contar con este tipo de monumentos y, específicamente, que éstos reconozcan a mujeres chilenas?

Al ser el neutro lo masculino, en la cultura patriarcal se tiende a invisibilizar a las mujeres. Es importante comprender que entre las víctimas de los crímenes de la Dictadura hubo muchísimas mujeres que fueron violentadas, torturadas y asesinadas como mujeres. Es decir, que fueron vejadas de las formas más viles abusando de su condición de género. Ningún crimen merece olvido, porque solo el hacernos conscientes de que esas atrocidades fueron partes de nuestra historia, nos garantizan la no repetición. Ese es el rol de la memoria: mantener vivo el recuerdo de un trauma para hacernos cargo de cometer el mismo error.

