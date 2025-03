Milei celebró su ajuste en soledad: sin prensa, sin gobernadores y con aplausos programados

El presidente de Argentina, Javier Milei celebró su ajuste en soledad y habló ante un recinto casi vacío durante la 143 apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, la cual se convirtió en la primera en la historia en la que un mandatario presenta su discurso inaugural con más de la mitad de los parlamentarios ausentes, entras ambas cámaras.

Entre los 257 diputados y los 72 senadores, el Congreso argentino totaliza 329 representantes, pero en la ceremonia faltaron más de 160, casi la mitad.

La apertura de sesiones se dio en un contexto de tensión política debido a varias decisiones controversiales del gobierno del denominado «libertario», así como el escándalo financiero y judicial en torno a la criptomoneda $LIBRA, al que no se refirió en su mensaje.

No participó ninguno de los miembros de la principal fuerza opositora -Unión por la Patria-, ni de la izquierda, así como radicales y diputados provinciales.

Los representantes de la izquierda solamente ingresaron al hemiciclo para pegar unos carteles con la leyenda «Milei Estafa», mientras que afuera, se escuchaban cacerolazos lejanos, debido a que tanto la Plaza de Mayo y como la del Congreso eran inaccesibles, al estar ocupadas por un enorme despliegue de fuerzas de seguridad, incluyendo francotiradores y ejército.

Los únicos que asistieron casi en su totalidad fueron los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y de la bancada de Propuesta Republicana (PRO), así como apenas seis de los 24 gobernadores,

Milei celebró su ajuste en soledad

En un recinto vacío de opositores y mandatarios provinciales, sin presencia de la prensa y con aplausos programados de los militantes libertarios, que ocupaban los palcos del segundo piso, en fragmentos de su discurso, tal y como se puede apreciar en videos e imágenes compartidas en redes sociales, Javier Milei enfatizó en los cambios impulsados durante su administración en materia fiscal, monetaria y laboral.

Para Milei, que siempre habla de hechos históricos, hoy protagonizó uno: fue la 1ra vez en la historia argentina que un presidente inaugura las sesiones ordinarias del Congreso con la mitad del recinto vacío.

Punto para Milei que hoy pegó un hecho histórico real y no inventado. pic.twitter.com/OYNWeJBXuA — Oskarcito (@oskirocky) March 2, 2025

#Congreso 🚨 Con gran parte del recinto vacío, Milei inaugura el 143° período de sesiones legislativas



📹 @mauriCanta pic.twitter.com/7NXmLngvmB — LETRA P (@Letra_P) March 2, 2025

Anunció que insistirá con las desregulaciones y ajustes. Además, destacó que “están terminando con la inflación”, aunque aclaró que podría “haber volatilidad”.

De acuerdo con el mandatario de extrema derecha, gracias a la implementación de políticas neoliberales, la economía Argentina “creció de punta a punta 5 por ciento en términos interanuales, a diferencia de los agoreros de siempre que pronosticaban una caída vertical”.

Planteó que el “el ajuste fue expansivo” porque giró en torno “al sector público” y no sobre el privado.

Sin embargo, las cifras sobre el crecimiento económico que ofreció el «libertario» no coinciden con estimaciones recientes sobre el consumo masivo, principalmente en el sector alimentos, que se habría se desplomado en un 10,6 por ciento interanual en enero de 2025, en comparación con el mismo mes de 2024, tal y como revelan los datos de la consultora especializada Scentia.

¿Nuevo acuerdo con el FMI?

En su discurso, Milei convocó al Congreso para que vote a favor de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para Argentina, en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al gobierno en este nuevo acuerdo con el FMI. Esto nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente y traer más inversiones», señaló.

«Estamos avanzado en un acuerdo con el FMI para terminar de sanear el balance del Central y salir del cepo cambiario definitivamente este año», acotó.

Sin embargo, desde Página12 aclararon que el organismo financiero internacional «no ve en el futuro repetir el pasado».

«Argentina debe garantizar que no utilizará las divisas para sostener “el dólar barato”, como ocurrió en la presidencia de Mauricio Macri, con el mismo ministro de Hacienda, Luis Caputo. Esa es la razón central por la que el FMI sólo encuentra como salida la devaluación del peso», señaló el medio digital.

En su alocución, el mandatario argentino afirmó que “la convertibilidad era el programa más exitoso de estabilización de nuestra historia, porque ahora nuestro programa económico es el mejor de nuestra historia”.

No obstante, hizo mención a las distintas tendencias que podrían afectar el proceso: “no significa que no vaya a haber volatilidad” pero “la inflación tenderá a cero y el PBI per cápita seguirá creciendo”, auguró.

Según los registros del Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (Indec), en efecto se ha evidenciado la reducción del Índice de Precios al Consumidor es evidente, pero a juicio de los especialistas, esta situación se vincularía está a las variables de previsibilidad sobre la devaluación del dólar y a la política fiscal restrictiva, por lo que advierten que si se tienen en cuenta parámetros como el atraso cambiario y los pedidos, incluso del FMI, para que suba del dólar “la batalla no está ganada”.

Además, el «libertario» felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo por la reducción del déficit fiscal y afirmó que el blanqueo de capitales fue «el más exitoso de la historia». «Pese a que los agoreros decían que iba a ser un fracaso», protestó.

Para lograr el superávit fiscal y financiero por primera vez en 14 años, la administración de extrema derecha aplicó el ajuste del gasto público más grande en 31 años, según Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Las principales partidas arrasadas por la motosierra de Milei fueron las prestaciones sociales 30,6%, los gastos de capital, con 23,1%. Por su parte, la jubilación mínima perdió así 33,6 por ciento del poder de compra solo en 2024.

Milei defendió su controvertida política basada en la eliminación de la obra pública por parte del Estado, afirmando que «no genera puestos de trabajo, genera impuestos»

«El empleo que se crea con la obra pública es empleo que se destruya en otras áreas de la economía. Erradiquemos esa idea de que la obra pública genera empleo, genera impuestos», aseguró, sin mencionar que de acuerdo a un informe de la firma Analytica, el sector se redujo drásticamente en un 76%.

Salida del Mercosur y lazos comerciales con Trump

En materia económica, Javier Milei planteó la necesidad de «salir del Mercosur», priorizando una relación con Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump.

«El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos», sostuvo.

«No solo estamos haciendo lo que prometimos en campaña, estamos haciendo muchas más cosas. Llevamos cumplidos el 75% de las promesas de campaña en solo un año», afirmó.

Escandaloso final y agresión a un diputado

La sesión inaugural, tuvo un escandaloso final cuando el diputado Facundo Manes (Democracia Para Siempre) fue amenazado y golpeado por el asesor presidencial Santiago Caputo y un acompañante de éste, porque el legislador interrumpió al mandatario cuando defendía el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, mostrándole la Constitución.

Caputo lo esperó al terminar la sesión y cuando Manes era entrevistado por el diario Clarín, lo empujó y le advirtió que le iba “a tirar todo el Estado encima”, tras lo cual su acompañante lo golpeó dos veces, algo nunca visto en ese recinto, lo que fue rechazado por toda la oposición y se denunció ante la comisaría.

Bajo rating del discurso de Milei

El discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones Ordinarias fue transmitido en cadena nacional en horario central para captar la mayor audiencia posible. Sin embargo, los números de rating reflejaron una fuerte caída en el encendido televisivo, tanto en canales de aire como en señales de noticias.

Según Real Time Rating, antes del inicio del mensaje presidencial, los canales de aire sumaban 8.1 puntos de rating, pero con la cadena nacional la cifra descendió a 5.3 puntos. La tendencia a la baja continuó con 4.7 a las 21:20 y 4.6 a las 21:22 (hora local), mostrando un progresivo desinterés por parte de la audiencia.

La tendencia negativa también se reflejó en los canales de noticias, donde el encendido total descendió de 7.6 a 6.3 puntos.

En el mundo digital, la situación fue similar. En la cuenta oficial de la «Oficina del Presidente» en Youtube, la cadena nacional de la apertura de sesiones ordinarias de Milei empezó pasadas las 21 horas, mientras la transmisión apenas superaba los 2000 usuarios siguiendo en vivo.

A su vez, el canal de la Televisión Pública, registraba 1.200 usuarios conectados a la señal; mientras que la transmisión oficial vía Diputados TV tenía 5.000 seguidores y el canal del Senado apenas 1.600, consignó. lmneuquen.com