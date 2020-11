Vicepresidente de Guatemala propone a Giammattei que ambos renuncie

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, le pidió al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, que ambos presentaran su carta de renuncia.

“Con mucha claridad le he manifestado al presidente que las cosas no están bien”, afirmó Castillo, al tiempo que reconoció la “poca comunicación” que tiene con Giammattei, informó el portal de noticias Telesur.

El funcionario guatemalteco agregó que no comparte muchos asuntos que forman parte de la agenda del Estado y a su vez no se le consultan, por lo que considera que ambos dirigentes no están cumpliendo la promesa de llevar las riendas del país.

“Fui elegido vicepresidente y juntos prometimos llevar las riendas conforme a la población lo requería, sin embargo, las cosas no han sido como se esperaba”, acotó.

Guillermo Castillo expresó que no comparte muchos asuntos que forman parte de la agenda del Estado. Foto: Wikipedia.

Castillo remarcó que le ha pedido al gobernante vetar el presupuesto de 2021 porque tiene deficiencias, cuestiones que el Congreso deberá revisar y modificar. Asimismo, propuso que no fuera aprobado y usara el de 2020, además de reajustarlo en enero de año próximo en aras de apelar a la eficiencia, transparencia y austeridad para evitar el endeudamiento.

Por otra parte, el vicepresidente afirmó que le ha pedido a Giammattei que desintegre el Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, una estructura que resulta costosa para el país y no abona al Ejecutivo.

Otros ministros también fueron señalados por Castillo, quien ha solicitado al presidente que evalúen juntos las carteras del Estado para remover a las “personas cuestionadas”. A propósito de esta petición, el vicepresidente ya había pedido la destitución del ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus.

El acercamiento a los sectores sociales también estuvo dentro de las reclamaciones de Castillo hacia Giammattei, a quien sugirió escucharlos e involucrarlos más en la toma de decisiones.

Giammattei señaló mediante su cuenta oficial en la red social Twitter que “el presupuesto del 2021 es ventajoso para el país, y por ello he convocado a los tanques de pensamiento para que juntos los analicemos”.

De igual forma, el dignatario agregó que se sentará “con todos los que sea necesario para explicarles paso a paso el presupuesto 2021 y aclarar dudas, porque jamás en la historia se ha presentado un presupuesto menor al año anterior”.

El analista político y abogado, Maynor Verganza, aseguró que en Guatemala “no existen normas legales que permitan revocar el mandato presidencial. La única forma de dejar vacante el puesto es llegando a la renuncia del máximo dirigente de la nación”.

Verganza aclaró que “de acuerdo con lo que establece la Constitución, de existir una renuncia efectiva de Giammattei la sucesión presidencial la decidirá el Congreso de la República”.

