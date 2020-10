Aucán Huilcamán sobre situación de escaños indígenas: Es el «reflejo patético del paternalismo» de la clase política chilena

Desde hace semanas, la oposición y el oficialismo han tratado de definir en una comisión mixta qué ocurrirá con los escaños reservados para pueblos originarios en un eventual órgano constituyente.

Sin embargo, la discusión no ha rendido frutos y no han logrado salir de la Comisión de Constitución del Senado, donde la iniciativa se encuentra estancada en su segundo trámite, a la espera de su votación en particular, y sin brindar una alternativa para las comunidades indígenas en el debate constitucional que podría plantearse después del plebiscito del 25 de octubre.

Ante esta situación, el encargado Relaciones Internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Hulcamán ofreció una declaración pública en la que planteó que la “Comisión Técnica” es el «reflejo patético del paternalismo» de la clase política chilena, tanto de la derecha

e izquierda, y es la manera de «omitir la responsabilidad que tiene el Estado Chileno con la situación del Pueblo Mapuche».

A continuación el texto íntegro:

ESCAÑOS RESERVADOS Y LA TRANSGRESIÓN DEL DERECHO AL CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

1.- Desde la presentacion del Proyecto de Reforma Constitucional sobre los “Escaños Reservados para Pueblos Indígenas”, algunas organizaciones Mapuche, entre ellas el Consejo de Todas las Tierras, manifestamos la imperiosa necesidad de efectuar la debida consulta Indígena para hacer respetar el Consentimiento Previo Libre e Informado que se deriva del “Estatuto Juridico” que disponen los Pueblos Indígenas y otorgarle legitimidad a la iniciativa.

2.- Hubo tiempo suficiente para efectuar la “Consulta” con las “organizaciones y personas” interesadas, evitando el clientelismo y la manipulación política que han caracterizado todas las consultas anteriores.

3.- La petición formal para efectuar la “Consulta Indígena” la reiteré el día 14 de enero 2020, ante la “Comisión de Legislación y Justicia” del Senado de la República de Chile, oportunidad en que participó el ex senador, ahora Ministro del Interior y Seguridad Víctor Pérez Varela.

4.- La demominada “Comisión Técnica” instaurado en la “Comision de Justicia y Legislación del Senado” de Chile, no puede sustituir a los Pueblos indígenas, ni sustituir su Consentimiento Previo Libre e Informado, ni tampoco la “Consulta”. Cuya “Comisión Técnica” es el reflejo patético del paternalismo de la Clase política Chilena tanto de la derecha

e izquierda y es la manera de omitir la responsabilidad que tiene el Estado Chileno con la situación del Pueblo Mapuche.

5.- El padrón es relevante para identificar la pertenencia Indígena y ésta debe complementarse con los protocolos de cada Pueblo Indígena, considerando, que la autoafirmación no es suficiente, además, los certificados que otorga CONADI, están viciados y el padrón que dispone numéricamente es irrelevante.

6.- Los Escaños Reservados para los Pueblos Indígenas se gestó y promovió con mucha liviandad, en la misma lógica del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, omitiendo imperfecciones y aparentando cambio sin perseguir tales propósitos.

7.- Alrededor de los Escaños Reservados ha quedado demostrado que la clase politica Chilena pretende seguir omitiendo la responsabilidad del Estado Chileno en los asuntos de fondo referido a los actos militares de la “Pacificación de la Araucanía y sus consecuencias”, el asunto de territorio y sus recursos y el “daño cultural.” Simplemente porque hay conflicto de intereses en el Wallmapuche o en la Araucanía y otras regiones donde están asentadas las comunidades Mapuche.