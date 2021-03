Nathalie Joignant, candidata ecologista a gobernadora por RM: Piñera debe caducar concesión a Aguas Andinas por incumplir Ley de Servicios Sanitarios en favor de Alto Maipo (Aes Gener)

por Nathalie Joignant

La construcción del Alto Maipo ha afectado glaciares y napas de aguas, estudios independientes y denuncias ciudadanas lo indican, a pesar de que la Superintendencia del Medioambiente no ha resuelto de forma satisfactoria estas denuncias. La operación del proyecto impactará el caudal del río Maipo a lo largo de cerca de 70 kilómetros, disminuyendo su cauce en cerca de un 70 %. Las consecuencias ecosistémicas de esto solo lo veremos cuando ya sea demasiado tarde.



Además de estas consecuencias para el medioambiente y la disponibilidad de agua, hay otro actor polémico involucrado, al margen de la empresa AES Gener, dueña del proyecto.



Aguas Andinas ha incumplido la ley de servicios sanitarios (DFL 382), al permitir el uso de sus derechos de aguas y de la infraestructura pública sanitaria para otro fin distinto a lo que dice su concesión, como lo es la producción eléctrica. Las consecuencias de esto son graves, como la misma empresa lo indicó durante la evaluación ambiental del proyecto, indicando que Alto Maipo pone en riesgo el abastecimiento de agua potable para Santiago.



El presidente de la República puede declarar la caducidad de una concesión sanitaria en explotación “si las condiciones del servicio suministrado no corresponde a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos” (art. 26 DFL 382).



El servicio concesionado implica la producción y distribución del agua, y este complejo sistema ya está siendo afectado con la construcción del proyecto, a pesar de que todavía no nos demos cuenta. Cuando el proyecto entre en operaciones, la afectación será mucho mayor, impactando también la calidad del agua, tal como lo indicó Aguas Andinas antes de sumarse al proyecto. Las disposiciones legales que vulnera Aguas Andinas son preventivas, y han sido incumplidas.



Debido a esto demandamos al presidente Piñera que caduque la concesión sanitaria de Aguas Andinas en Santiago si esta empresa no pone fin a su contrato con AES Gener, mediante el cual se hace partícipe del proyecto Alto Maipo, el cual opera con el agua de todos los santiaguinos.