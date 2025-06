Julio César Rodríguez:”el matinal es un show de televisión, no es un noticiero”

Una importante confesión realizó el conductor del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez, respecto del formato de su programa: no es un noticiero, sino que un show; que las fiscalizaciones son una puerta que les permite hablar de Chile (un Chile reducido sólo a Santiago, si es que no se ha dado cuenta) y de que quienes critican los contenidos del matinal es gente que se pone “a favor de los delincuentes”.

Las aseveraciones las hizo cuando fue abordado desde un despacho en la calle para el programa Sígueme de TV+ para su edición del 4 de Junio de 2025. Consultado por la polémica que se generó en torno a Tomás Cancino y las denuncias al CNTV, el conductor de Contigo en la Mañana sostuvo que “son cuestiones que pasan en el reporteo en la calle, Tomás estaba haciendo una imitación que no tenía nada que ver con el tipo que estaban fiscalizando.. que es una imitación a Don Francisco, que es por otra cosa”.

Agregó a seguir que “el tipo estaba ofuscado porque le iban a llevar el auto, se produjo eso, entonces bueno.. son cuestiones que pasan en vivo y hay que… el que está en la calle tiene que soportarlo, pues recibe felicitaciones, abrazos, besos, puteadas y garabatos“.

– Lo encuentro anecdótico, no más- comentó mientras se rascaba el surco nasolabial.

El reconocimiento de que Contigo en la Mañana no tiene un carácter informativo, sino que es un espectáculo lo hizo luego de que la entrevistadora le consultara respecto de las declaraciones dichas por el periodista René Naranjo, quien había criticado el recurso a fiscalizaciones de la policía en los matinales

– Bueno, nosotros hacemos un show en televisión -comentó Julio César Rodríguez- hacemos un show de televisión, el matinal es un show de televisión, no es un noticiero, y Tomás cumple a cabalidad. Es exitoso, yo creo que hoy por hoy es el notero más relevante que hay, el que marca los peack de sintonía y está expuesto a estas situaciones, peto tampoco lo…. él está haciendo la pega, haciéndola más divertida, entretenida.

NOTERO CUESTIONADO

Las críticas al matinal se produjeron luego de que el viernes 30 de Mayo pasado, despachando una habitual fiscalización de carabineros, el notero Tomás Cancino se burló de un conductor que era multado por el mal estado de su patente, comentando en pantalla “hicimos todo lo posible, pero no se pudo” en tono de mofa, burlas que fueron seguidas en el estudio por los conductores del estudio, entre los que estaba Julio César Rodríguez.

Las burlas provocaron la molestia del conductor, quien se acercó al periodista para pedirle en tono calmo al periodista: “de pana, así en serio, trata de no burlarte de la gente, porque al final es gente que no tiene los recursos”.

– Tú tienes que cumplir con lo que exige la ley- fue la respuesta del periodista en tono pontificador, lo que encabronó al conductor, quien lanzó un manotazo al micrófono del periodista, interviniendo en forma inmediata los carabineros alrededor tomándolo detenido.

La falta de empatía del periodista, la prepotencia y, sobretodo las burlas al conductor, generaron en redes sociales gran rechazo y cientos de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

La avalancha de denuncias y críticas en redes sociales generó que el matinal dejara de recurrir a las fiscalizaciones de policías en su agenda noticiosa y que la noticia fuera bajada del portal web del canal y de sus redes sociales. En tanto, el periodista Tomás Cancino estuvo dos días sin aparecer en pantalla, volviendo recién el miércoles 4 de Junio con una nota sin su habitual protagonismo sobre las ofertas de una agencia de viajes.

FISCALIZACIONES COMO PUERTA PARA HABLAR DE CHILE

Además de comparar los matinales con la época de Felipe Camiroaga, un importante foco de las críticas al programa fue la cobertura dada en Contigo en la Mañana a las fiscalizaciones realizadas por la policía.

En el posteo de la noticia de El Ciudadano en Instagram,entre los 3.305 comentarios, alguien señaló:

“Todas las semanas Chilevisión reportea fiscalizaciones, y no 1 vez, hasta 3 veces por semana lo mismo. Y se pasan toda la mañana incomodando al que ya está incómodo (el infractor). Esa constancia de reportear fiscalizaciones pudieran tenerla reporteando: problemas de comprensión lectora en Chile, las listas de espera en los hospitales, los sueldos de los parlamentarios, los falsos exonerados, etc. Cada semana 3 veces a la semana esos temas y se haría más conciencia sobre temas relevantes. No las benditas y populistas fiscalizaciones que son más de lo mismo. ¡Cambien, canales, no sigan siendo tan banales!!”.

A las críticas se sumó el periodista televisivo, René Naranjo, quien en un programa de farándula comentó que “si tú llevas horas cubriendo algo que no tiene importancia, que estás sólo haciendo morbo y mofa, eso tiene un nombre: info entertainment, que es convertir la noticia en un entretenimiento morboso, y es muy peligroso cuando se instala de esta manera”.

Naranjo agregó que “una cosa es presentar la noticia, yo puedo dar la noticia en un contexto informativo y otra cosa es alargarla, por el rating, porque además es barato hacerlo”.

Tampoco dejó de criticar los controles policiales transmitidos en directo. “Por ejemplo, las fiscalizaciones, cómo las piensa el canal: ‘voy a enviar a un periodista, al que le pago un sueldo regular, y lo enviaré y tendré en la tele hablando por horas; y eso me dará un rating por el cual yo cobro avisaje’”- continuó Naranjo.

“¿Cuál es el problema? Que estás cubriendo algo que no tiene mayor importancia y, después de un rato, ya tienes que hacer morbo nomás… Si te mandan a fiscalizar dos horas, terminas burlándote de las personas, porque no nada nada que hablar”- agregó.

También destacó el hecho de que, a diferencia de las redes sociales, la generación boomer es la que consume más televisión. Planteó así el problema de la construcción de realidad que construye la televisión:

“Ahí hay mucho público que se asusta fácilmente con los contenidos de violencia que transmite la televisión; entonces hay una responsabilidad de los medios de decir ‘¿hasta dónde? Puede ser un negocio, ¿pero tengo que estar todos los días asustando a la gente? Al punto que las señoras mayores no salen a la calle’“.

El conductor del matinal de Chilevisión no eludió las críticas al canal, sino que salió a contestarlas. Así Julio César Rodríguez afirmó que “las fiscalizaciones son para nosotros una puerta para hablar de Chile, así como a veces se echa una talla, otras veces se junta plata, otras veces hacemos colecta, otras veces hablamos de temas relevantes para el país a partir de una persona que baja el vidrio del auto y empieza a contar que tiene una enfermedad, que tiene un problema”.

Lo cierto es que la transmisión en directo de fiscalizaciones de las policías ha sido una forma de rellenar el matinal que dura algo más de 5 horas al día. Sin embargo, pese a la defensa dada por el conductor a mostrar este tipo de controles en vivo, lo cierto es que durante toda esta semana que culmina Contigo en la Mañana no las ha incluido en su agenda noticiosa, perdón, de show mañanero.

Así en la semana, los contenidos principales del programa son de delincuencia, a los que se sumaron algunos reportajes que acompañaban incursiones de la policía, ya sea en el puerto de San Antonio o a unos empresarios de casinos chinos. Al mismo tiempo han copiado formatos de redes sociales, como salir a preguntar por noticias positivas y poner a una de las panelistas a leer el horóscopo.

Los temas de este viernes fueron, además del conmovedor caso del joven Francisco Albornoz Gallegos, golpeando con el relato de una ex-pareja del chef implicado en la muerte del técnico farmacéutico; un reportaje a una red de casas de juego y posible tráfico de drogas de empresarios chinos y el caso de un colegio de Lampa en donde una adolescente murió tras sufrir un desmayo.

QUIENES CRITICAN ESTÁN A FAVOR DE LOS DELINCUENTES

Sin embargo, la aseveración más polémica de Julio César Rodríguez fue en contra de quienes han criticado la performance de Cancino.

– Me extraña mucho que la gente se ponga del lado del que no cumple. Si la gente se pone a favor de los delincuentes, bueno, está bien, po’- comentó.

La sentencia del conductor de Contigo en la Mañana generó la crítica de los panelistas de Sígueme. El conductor, Michael Roldán, comentó en relación al criticado incidente del notero. Que Julio César Rodríguez “no le presta ropa, le presta todo el ropero a Tomás Cancino”.

En tanto, Camila Campos hizo énfasis en que un periodista debe entender el contexto de lo que reportea. Se trataba de “alguien que teniendo mala la patente la arregló con huincha aisladora y que coincidía el padrón del vehículo con la patente. La burla no la merece nadie, y no estaba delinquiendo”.

Catalina Pulido, por su parte, cuestionó la aseveración de que quienes critican “están a favor de los delincuentes”. “Perdóname Julio -comentó Pulido- pero coincidía el padrón del vehículo con la patente y el caballero le puso la huincha aisladora”.

Lo cierto es que en redes han aumentado los videos que muestran al notero cuestionado protagonizando fiscalizaciones. Además del apretón de manos con saludo a la madre el mismo día de la burla al conductor, aparecen similares cumplimientos de un motoquero que había huido de un control policial a quien Cancino le puso el micrófono en frente y varios comentaristas desgranan otras escenas similares.

El Ciudadano consultó este viernes, a una semana del evento, y en el CNTV se acumulan 950 denuncias contra el programa.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano