¿A mayor vida sexual, mayor productividad laboral? Esto dice nuevo estudio

La investigacion «From the Bedroom to the Office» de la Universidad de Oregón encontró que tener sexo mejora el rendimiento laboral.

Esto se debe a que las personas con una vida erótica placentera experimentan una liberación de dopamina y oxitocina, hormonas que aumentan la felicidad, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo.

El estrés laboral puede afectar negativamente la vida sexual. Sin embargo, la comunicación asertiva y la gestión de las emociones pueden ayudar a superar este problema.

En México, el 75% de la población padece estrés. Esto puede ser una de las causas de las dificultades eróticas, como la disminución del deseo sexual o la disfunción eréctil.

Las empresas deben eliminar los tabúes sobre la sexualidad en el entorno laboral. Es importante generar consciencia entre los empleados sobre la importancia de la salud sexual y ofrecer apoyo a aquellos que lo necesiten.

La comunicación asertiva y la gestión de las emociones son fundamentales para mejorar las relaciones interpersonales. Esto es especialmente importante en el ámbito laboral, donde el estrés puede afectar negativamente la dinámica del equipo.

En conclusión, la sexualidad y la productividad laboral están estrechamente relacionadas. Cultivar una vida sexual saludable y consciente puede mejorar el bienestar integral, la autoestima y el rendimiento laboral.

Fuente: From the Bedroom to the Office

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com