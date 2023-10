Abandonan informe de Seguridad Ciudadana por «maquillar» cifras

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Consuelo Cruz Galindo negó que la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad haya aumentado en la capital poblana, lo que hizo que los regidores del Ayuntamiento, de la fracción Morena-PT, contrarrestaran su informe y abandonaran su comparecencia.

Durante su comparecencia como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, la titular de la SSC, Consuelo Cruz, indicó que la percepción en inseguridad ha disminuido considerablemente, pues dijo que en el pasado gobierno se contabilizó hasta un 87.1%, mientras que el actual cuenta con 76.9%.

Asimismo, puntualizó que la incidencia delictiva en la capital poblana ha tenido una disminución en general, pues expuso que en julio del 2019, se registraron 3 mil 323 hechos, mientras que en la actual administración, aseguró que no se ha rebasado dicha cifra.

En cuanto a los casos de homicidios a nivel nacional, indicó que se mantienen estables, al exponer que en 2022 se registraron 186, mientras que ahora sólo se han presentado 109.

De igual manera, comentó que la policía municipal tiene un 42.8% de confianza hacia la ciudadanía y un 45.2% en desempeño.

Por lo anterior, destacó que cuando recibió la administración, en el 2021, la capital se encontraba dentro del top 50 de los municipios más inseguros.

Pero, el regidor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leobardo Rodríguez Juárez, desmintió dichas cifras, pues dio a conocer que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y la Fiscalía General del Estado (FGE), el 2022 fue el que tuvo más incidencia delictiva desde el 2018, registrando más de 30 mil, mientras que en el actual año, hay un registro 24 mil.

Rodríguez Juárez dijo estar seguro de que dicha cifra volverá a ser superada este 2023, razón por la que comentó, que la ciudadanía ha manifestado sentirse insegura.

Por lo anterior, señaló que la titular de la SCC, Consuelo Cruz, expuso las cifras «a modo” y “acomodadas”, por lo que puntualizó que la actual administración, presidida por Eduardo Rivera Pérez es la más “ineficiente” en seguridad pública.

Asimismo, expuso que pese a que el Ayuntamiento ha recibido más de 600 millones de pesos por el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones (Fortamun) para utilizarlos en materia de seguridad, han preferido gastarlos en otros servicios.

“Ellos pueden gastar el Fortamun, ¿pero qué han hecho? Comprar tortas millonarias, pagar mundiales de fútbol ‘fake’, pagarse los viajes al extranjero, pagar asesores, ¿con qué creen que están construyendo el nuevo edificio de Seguridad Pública? Pues con recursos de Fortamun” Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor de Morena

Abandonan comparecencia

En su turno, la regidora Carmen María Palma Benítez, señaló que en Galaxia La Calera se encuentra una zona destinada a hechos delictivos, drogadicción y hasta de abuso sexual, pues precisó que en una ocasión, dicho acto fue detenido por una residente de la colonia.

Por tal motivo, expuso que la ciudadanía del lugar han reportado dichos casos a la policía municipal a través de la aplicación Alerta Contigo, pero no reciben respuesta. Por lo anterior, señaló la incompetencia de la SSC, al no atender los reportes ciudadanos.

Pese a que Cruz Galindo no tenía derecho de réplica, debido a que la regidora precisó que su discurso era una postura y no una pregunta, los regidores del Partido Acción Nacional (PAN) no respetaron los lineamientos establecidos, por lo que le dieron la palabra a la titular de la SCC.

Dicha acción, provocó el enojo de María Palma y de los regidores de la fracción Morena-PT, lo que hizo que abandonaron la comparecencia.

Otros de los regidores que abandonaron dicha sesión fueron: Ernesto Aguilar Cabrera, Araceli Caselín Espinoza, Ángel Rivera Ortega y Leobardo Rodríguez Juárez.

Piden la destitución de Consuelo Cruz Galindo

El regidor morenista, Leobardo Rodríguez, señaló que la titular de la SSC, María del Consuelo Cruz Galindo, no está capacitada para el puesto que actualmente ocupa, pues indicó que no cuenta con ninguna estrategia para combatir la inseguridad.

Pese a que dijo que el Cabildo debe tomar la decisión para que Cruz Galindo deje el cargo, señaló que junto con los regidores opositores seguirán haciendo denuncias para lograr su destitución.

“Puebla es un desastre, no tienen estrategia, no tienen forma de seguir trabajando para los poblanos, nosotros tenemos que evidencia, hoy la secretaría demuestra que no está capacitada para su cargo”

Foto: Agencia Enfoque

