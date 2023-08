Abuelito trabaja sentado abriendo y cerrando la puerta en un Oxxo, gracias a un mecanismo que adaptó

En redes sociales se viralizó el trabajo de un abuelito que se encuentra en la entrada de un Oxxo abriendo y cerrando la puerta, para que las personas puedan entrar y salir de la tienda, aprovechó el mecanismo del acceso para llevar a cabo su labor completamente sentado.

Debido a que la puerta se cierra automáticamente, una vez que ésta se jala hacia afuera, el abuelito amarró un lazo en la manija para solamente tener que tirar de ella. Gracias al servicio que presta, recibe una propina de los clientes que van a este Oxxo.

Usuarios en redes sociales destacaron las ganas de trabajar del adulto mayor, señalando en varios comentarios que cuando se tienen las ganas, uno puede hacerse de un poco de dinero, además de ser un buen ejemplo.

Algunas reacciones fueron:

“De verdad, el señor me sacó una lágrima. Eso es tener ganas y esperanzas”

“Para mí es un ejemplo, cuando uno quiere trabajar, busca la forma. Buen ejemplo”

“¿Disculpen, no habrá vacantes para ese puesto?”

“Mis respetos para esta persona. Dios me la bendiga”