Acusan a Anitta de practicar santería tras video musical

La cantante brasileña Anitta enfrentó críticas tras el lanzamiento de su nuevo video musical ‘Aceita’, que incorpora elementos de la religión Yoruba. Por lo que la cantante perdió más de 200 mil seguidores en Instagram en menos de dos horas.

En una entrevista con Harper’s Bazaar en mayo de 2023, Anitta había revelado su práctica del candomblé, una religión similar a la santería. La controversia surge cuando su video muestra lectura de caracoles y una limpieza espiritual.

Anitta defendió su video y su fe, afirmando que «las religiones son ríos que desembocan en un mismo lugar: Dios, la inteligencia suprema». Rechazó las críticas e hizo un llamado a la tolerancia religiosa.

En respuesta a los ataques, Anitta denunció el «racismo religioso» y pide respeto para la religión Yoruba. La brasileña destacó que las prácticas Yoruba exaltan la naturaleza y no se limitan a los estereotipos negativos.

La cantante subrayó su compromiso con la libertad religiosa y la diversidad espiritual, defendiendo el derecho a la expresión y la práctica de creencias ancestrales.

A través de un comunicado que contenía una serie de fotografías, se podía apreciar parte del proceso de Anitta en su religión, imágenes a blanco y negro que ya le han dado la vuelta a las redes sociales.

«Como todas las otras que están presentes en mi video. Cuantos amigos me llamaron en privado cuando subí mi video para decir que esta es su fé, pero no tienen coraje de enseñar su religión por lo que la gente inventa. Y yo no entendí hasta que ahora veo el nivel de prejuicio de muchas personas.»

La intérprete de «Mil Vezes» sintió la necesidad de ahondar un poco más sobre el Yoruba en el post, así que, aclaró que las apreciaciones que se realizan, son dirigidas más que nada hacia la naturaleza.

