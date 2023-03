Acusan que tras la llegada de Norma Piña a la SCJN, se beneficia a presuntos delincuentes

En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desató una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.

El mandatario hizo alusión a la cancelación de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la cual, aseguró, es una muestra de decadencia del Poder Judicial.

El titular del Ejecutivo federal recordó que cuando la SCJN estaba bajo el mando de Arturo Zaldívar había más vigilancia sobre los jueces, y acusó que ahora se manejan como si fueran autónomos.

Indicó que la decadencia del Poder Judicial viene del antiguo régimen y está lleno de corrupción al denunciar que fue construido para proteger a corruptos y a la élite.

“Es la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes”

El martes 28 de febrero, el exmandatario Francisco García Cabeza de Vaca obtuvo una suspensión de amparo que ordena cancelar la orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el juez Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien otorgó la protección de la justicia a Cabeza de Vaca por presuntas violaciones al debido proceso.

El mandatario respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de impugnar el amparo y denunciar al juez que lo otorgó.

“Si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo, corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces, si no actúa el Poder Judicial porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad”

Andrés Manuel López Obrador