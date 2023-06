Adán Augusto López pide a AMLO que el viernes lo releve del cargo

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, pidió a Andrés Manuel López Obrador que lo revele del cargo a partir del próximo viernes.

López Hernández le informó al presidente de México que participará en el proceso interno de elección de candidato presidencial de Morena.

Tres reunión del Gabinete con AMLO, el secretario de Gobernación anunció que iniciará sus actividades en un estado del Pacífico, pero rechazó decir cuál.

“Yo no renuncio, le he pedido al presidente que me releve del cargo”, informó López Hernández.

El aún secretario de Gobernación explicó que el dinero para sus actividades saldrá de sus ahorros.

«Lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios, he estado ahorrando desde hace varios años», apuntó.

Antes de llegar al Gabinete de AMLO, López Hernández fue gobernador de Tabasco y es abogado de profesión.

El tabasqueño está confiado en ganar el proceso que definirá al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

