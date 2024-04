Adrián Uribe anuncia su Ingreso a la política: «No los Voy a Defraudar» | Video

El actor y comediante, Adrián Uribe, sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales su incursión en la política mexicana, expresando su compromiso de trabajar por el país.

A través de un video compartido en varias plataformas, Adrián Uribe expresó su gratitud hacia su público y detalló su decisión de adentrarse en la política. Aunque no especificó el partido ni el cargo al que aspira, pero prometió no defraudar a sus seguidores.

La noticia generó diversas reacciones en redes sociales, con opiniones divididas sobre su incursión en la política. Algunos expresaron su apoyo a Adrián Uribe, mientras que otros cuestionaron sus motivaciones y el impacto en su carrera artística.

“El verde o Movimiento Ciudadano (MC)”. “Recuerdo que alguien en su momento hizo algo así y era para un proyecto de TV”. “Apostaría a qué es con MC”. “Con el partido que sea no se puede permitir que siga llegando gente que no sabe nada de administración pública por eso estamos donde estamos. Con buenos sentimientos no sale un país adelante”, fueron algunas reacciones.

El anuncio de Adrián Uribe se suma al de otros personajes públicos que también han manifestado su interés en la política, como la influencer Paola Suárez, quien se lanzará como candidata a diputada local por el Partido del Trabajo en 2024.

¿Quién es Adrián Uribe?

Adrián Uribe es conocido por su trayectoria en proyectos de comedia en televisión y cine, ha presentado a más de 20 personajes en los que destacan: “El Vítor”, «Carmelo» y «Poncho Aurelio«.

También se ha desempeñado como conductor y presentador de diversos programas, como “100 mexicanos dijieron” y “De noche pero sin sueño”. Hasta ahora, Adrián Uribe no dio detalles sobre si dejará su carrera en la televisión para dedicarse de lleno a la política.

Foto: Redes

