Tecnología excluye a más de la mitad de adultos mayores en Puebla

Las personas mayores de 60 años en Puebla tienen un acceso reducido a los servicios financieros y tecnologías, pues más de la mitad no cuentan con tarjeta bancaria de débito o crédito, así como teléfono celular y acceso a internet.

Así lo señaló el «Diagnóstico para la Inclusión digital de personas mayores en servicios financieros«, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual indica que en la zona metropolitana del país, las entidades con mayor rezago son Puebla y Tlaxcala.

Apenas el 23.8 por ciento de las mujeres encuestadas en Puebla indicó que cuenta con alguna tarjeta bancaria, lo cual representa el tercer porcentaje más bajo del país, después de Tabasco y Tlaxcala, con el 12 y 29 por ciento, respectivamente.

El 68.3 por ciento de las poblanas mayores de edad manifestó que necesita ayuda para usar el cajero del banco, el índice más alto de las 32 entidades.

Respecto a los varones, el 69.2 por ciento contesto que cuenta con alguna tarjeta, mientras que solo el 33 por ciento indicó que necesita ayuda en el cajero.

El 31 por ciento de mujeres mayores tiene internet en su domicilio, mientras que cuenta con el servicio el 32 por ciento de los hombres.

Menos de la mitad de los encuestados cuentan con teléfono celular, pues el 45.6 por ciento de las mujeres respondió que cuenta con equipo y en los hombres el 43 por ciento.

En la encuesta de la CNDH, el 32 por ciento de las mujeres y hombres el 30 por ciento pidieron ser informados sobre instituciones bancarias y asuntos relacionados.

A nivel nacional, el organismo de derechos humanos documentó que el 62 por ciento de la población mayor cuenta con tarjeta de débito, el 36 no la tiene y otro 2 por ciento no contestó.

El 28 por ciento del grupo etario señaló que no tiene acceso a internet, mientras que el 39 por ciento que ha accedido a la red lo realiza desde su casa, pues un 52 por ciento no tiene este servicio. En el país, el 55 por ciento de la población mayor cuenta con un celular, mientras que el 45 no.

Ilustración: Iván Rojas

