Afirman que trienios de Rivera sólo aumentaron la incidencia delictiva

Las dos gestiones que el panista Eduardo Rivera Pérez ha encabezado como presidente municipal de Puebla se han caracterizado por el aumento en la incidencia delictiva, señaló Paola Migoya, presidenta de la organización Unidos por Puebla.

En rueda de prensa, la exaspirante a presidenta municipal de Puebla expuso que en las dos ocasiones que el actual candidato a gobernador ha sido edil, la capital poblana ha estado sumida en la violencia, con aumento en robos y feminicidio, además del incremento de giros negros.

«Como si el no fuera responsable, como si él no fuera autoridad. Le quiero recordar que en sus dos periodos, Puebla ha estado sumido en la violencia, y han crecido dos cosas en el periodo de Eduardo Rivera, los giros negros y la violencia. Los índices no mienten»