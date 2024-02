Afores van por jóvenes, ahorro voluntario “ya no da para más”

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, advirtió que el sistema del ahorro voluntario “ya no da para más”.

“El ahorro voluntario no da ya para más, no alcanza, tiene un problema severo de ciencias del comportamiento y de economía conductual, cuando se habla con expertos en el tema, hay un tema que no jala y no camina, es el ahorro para el retiro, es fácil de entender porque es un tema relacionado con el tiempo” Óscar Rosado Jiménez

Rosado Jiménez consideró que es necesario acercar el concepto y la realidad del ahorro a las generaciones jóvenes

Por otra parte, llamó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), a realizar un análisis y buscar nuevas alternativas respecto a su modelo de negocio.

Aunque avaló la propuesta del presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una reforma para que los trabajadores reciban íntegro su salario tras concluir su vida laboral, también ve urgente la posibilidad del ahorro desde la juventud en las Afores.

Óscar Rosado Jiménez opinó que la ciudadanía no ahorra porque no piensan a futuro, sino al día; incluso afirmó que hasta “80 por ciento de las personas no saben cuándo van a ser las elecciones”.

“¿Cómo logramos mover a los jóvenes al ahorro para el retiro? Es complicadísimo. Hay que pensar fuera de la caja, las Afores tienen enormes beneficios o ventajas, la primera es pertenecer a un grupo financiero, tiene un margen de bancos, seguros o fondos de inversión; y tienen un nicho de clientela urbano, de clase media, que se hace atractivo, son jóvenes entre 18 y 30 años, y a ellos hay que acercarles productos adicionales”

Por lo anterior, el presidente de la Condusef dijo que las Afores buscan que las personas, sobre todo jóvenes “brinquen de no hacer nada a carreras de medio fondo, un entrenador dirá que te vas a lesionar, el negocio de las Afores entonces no se va a mover nada. Hay que trotar y luego correr, es lo mismo, llevar a los jóvenes a que vayan con productos, como seguros totales o la amplia gama de un producto financiero anclado a su cuenta de Afore”.

Comparó la situación de las Afores con lo que enfrentaron hace 40 años los bancos, cuando la cuenta de débito funcionaba como “el eje” y de ahí se otorgaban créditos o productos de inversión, “es igual, que la cuenta de la Afore sea un eje y no hablar del retiro quizá, sino de los planes a futuro, así lograremos que el ahorro deje de ser difícil y se aparte dinero, pero tiene que ir más allá de la cuenta tradicional de Afore”.

