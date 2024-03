Agresor de Esmeralda Millán se declara culpable, ¿y la sentencia?

Será el próximo lunes 18 de marzo cuando se conozca la condena que recibirá Fidel N, quien este miércoles se declaró culpable del delito de intento de feminicidio, luego de que en 2018 arrojara ácido en la cara de Esmeralda Millán, su expareja.

A 5 años del ataque con ácido que le dejó un rostro desfigurado y varios problemas de salud a Esmeralda Millán, este 13 de marzo se celebró la audiencia condenatoria contra Fidel N, la cual, tras nueve horas, concluyó con una sentencia a favor de la víctima.

Desde la Casa de Justicia de San Bernardino Tlaxcalancingo, donde se celebró la audiencia, la abogada de Esmeralda Millán, Carmen Sánchez, detalló que este resultado es producto del trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero también de testigos y familiares que no dejaron duda para obtener una condena.

Por su parte, Esmeralda Millán se dijo contenta del fallo obtenido contra su agresor y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de familiares, amigas y activistas, así como su defensa legal.

Puntualizó que en su vida ya no hay vuelta atrás, pues su vida no volverá a ser la de antes, pero espera que su caso sirva para que nunca se vuelva a presentar un caso de violencia como el suyo.

«Al final de cuentas, para mí ya no hay vuelta atrás, ya no va a haber esa Esme que antes era la que soñaba. Esa la mataron, ahorita está esa Esme que pide a gritos justicia para que nadie, ningún hombre, vuelva a hacer lo que a mí me hicieron»

Esmeralda Millán

Víctima