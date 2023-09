Alicia Machado asegura en un Reality que José Manuel Figueroa la golpeó y amenazó de muerte

Alicia Machado reveló que el cantante José Manuel Figueroa la golpeó y amenazó de muerte, cuando mantuvieron una relación en 2006; esto fue contado en un Reality Show, con la presencia de Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola.

“Yo tuve una muy mala experiencia con una persona, con la que Ninel y yo coincidimos en algún momento de la vida. Sí, José Manuel Figueroa (…) es un tipo exageradamente violento, a mí nunca antes me habían levantado la mano. El hombre que violenta y golpea físicamente a la mujer es un enfermo”.Alicia Machado.

Según contó Alicia Machado, José Manuel Figueroa la habría violentado el día de su cumpleaños y que, presuntamente, el actor y cantante había consumido algún tipo de estupefaciente.

“Él tiene esa reacción conmigo el día de mi cumpleaños, nada más porque le pregunté qué íbamos a hacer porque mis amigos me estaban organizando una fiesta, y él esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tantas drogas se metía (…) yo no entiendo cómo ese tipo no está preso”.Agregó.