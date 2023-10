Ambulantaje, nueva crisis en la «ciudad de los rascacielos»

Un nuevo semblante comienza a apoderarse de las calles de Nueva York, con la llegada de casi 120 mil migrantes, quienes arribaron desde la primavera del 2022.

De acuerdo al periódico The New York Times, los rincones de «la ciudad de los rascacielos» se llenan de personas que buscan desesperados un trabajo para ganar dinero y mantenerse un día a la vez, con la esperanza de conseguir un permiso laboral formal.

Pero ante el difícil panorama que significa obtener un empleo legal, optan, por el comercio ambulante, ofreciendo dulces, frutas y bebidas, en ocasiones acompañados por sus hijos menores de edad.

Por décadas, el ambulantaje ha sido la primera alternativa laboral para los nuevos migrantes en Nueva York, pero ante el aumento del flujo de personas sin documentos, la competencia ha generado conflictos entre lo que llevan muchos años posicionándose, tras escapar de la fuerza policial.

Además, los comerciantes informales legalmente autorizados de la ciudad de Nueva York llevan mucho tiempo quejándose de que las autoridades los acosan injustamente con multas e inspecciones.

Nueva York limita el número de permisos concedidos a los vendedores ambulantes que desean vender alimentos o mercancías; mientras que las listas de espera para obtenerlos tienen más de 10 mil solicitantes cada una.

Así lo mencionó Carina Kaufman-Gutierrez, subdirectora del Proyecto de Vendedores Ambulantes del Centro de Justicia Urbana, organización que apoya a los vendedores callejeros.

Por si no fuera suficiente, los albergues para personas sin hogar en la ciudad son insuficientes, están «desbordados».

Tan sólo en septiembre pasado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden declaró que permitiría a 472 mil venezolanos trabajar y vivir legalmente durante 18 meses en su país, de los cuales hasta 10 mil de estos migrantes podrían solicitar el apoyo en Nueva York.

Aquí no avanzo: migrante ecuatoriana

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Natalí Tualombo, de 23 años de edad, quien vende botellas de agua y refrescos en una hielera; ella recién llegó a Nueva York, desde Ecuador, con su hijo de 4 años y su esposo.

Comentó que ya no quiere seguir vendiendo porque ha tenido conflictos con otros ambulantes, pero reconoce que no tiene opciones, debido a que su marido aún no encuentra trabajo como jornalero.

Abundó que al día puede llegar a ganar 60 dólares, lo que en realidad no es mucho porque debe por ahora mantener a su hijo y a su esposo.

“Aquí no avanzo. Sufro aquí con mi hijo, busco trabajo, y no encuentro” Natalí Tualombo

Migrante ecuatoriana

