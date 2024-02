AMLO analiza discurso migratorio tras destacar decomiso de 50 mil armas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó su administración suma un decomiso de 50 mil armas, las cuales ingresaron al país de manera ilegal desde los Estados Unidos (EE.UU.).

Pero descalificó el reciente discurso, tanto de los demócratas como de los republicanos, sobre la severidad en las políticas migratorias.

En conferencia, comentó que ve una inclinación de ambas corrientes políticas hacia la derecha, pero ignoran a una ampliar franja de personas, votantes, independientes, ajenas a esa tendencia.

López Obrador recordó que 70% de las armas que utiliza el crimen organizado en México provienen del vecino país del norte.

«La mitad de las armas que ingresan desde Estados Unidos, de ese 70 por ciento que vienen de allá, provienen de Texas, ¿qué me responde a esto el gobernador de Texas? Hay que estar informando. Siempre va a haber esas balandronadas que van a intervenir y tomar medidas unilaterales. No hay que tomarlas muy en serio porque es temporada de elecciones»

Incluso, el mandatario federal aprovechó para expresar que la pretensión de llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional estadunidense, Alejandro Mayorkas, es sólo «una estrategia propagandística».

«Porque él no tiene la culpa. ¿Por qué no, si realmente tienen preocupación, en el caso de la migración, por qué no aprueban apoyos para Centroamérica? ¿Por qué no le garantizan los derechos a regularizarse a obtener su nacionalidad estadunidense?