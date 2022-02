AMLO exhibe supuestos ingresos de Loret de Mola; periodista rechaza datos

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el periodista tiene ingresos económicos por más de 35 millones de pesos anuales. Durante la conferencia de prensa de este viernes, el mandatario proyectó una imagen en la que desglosó los montos que supuestamente cobra Carlos Loret de Mola de empresas y medios como Televisa, Radiopolis, Latinus, El Universal, Washington Post, entre otros más.

“Gana mucho más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana el pueblo. No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación”, dijo ante los medios el presidente en un cruce más de declaraciones que aviva la polémica entre ambos.

De inmediato, el comunicador respondió mediante su cuenta de Twitter en un mensaje en el que sostuvo, se trata de una persecución. “Me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, escribió Loret.

Y en un mensaje posterior: “El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”.

En su exposición, López Obrador acusó a Loret de Mola de dedicarse a atacar su mandato, y ser un “mercenario”. Sobre de dónde obtuvo los supuestos ingresos del periodista, dijo que “la gente ayuda”, y “le llegó información sobre cuánto gana Loret”.

Dijo que desde hace tiempo desapareció el Cisen, que hacía espionaje, pero que desde hace tiempo lo apoya el pueblo, y le envía reportes.

El mandatario incluso dijo que pediría al SAT que le ayude a certificar los datos, sobre los ingresos del periodista Loret de Mola, además de que se revise si pague impuestos.

Con información de Infobae y Animal Político

