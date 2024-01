AMLO estrena cuenta de TikTok, suma más de 100 mil seguidores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estrenó este martes 9 de enero su cuenta en la red social de TikTok, con la finalidad de llegar a la juventud, sector de la población que más usa esta plataforma.

En su primer mensaje dijo que no había empleado el mencionado canal de comunicación porque «no habla corrido», pero este año decidió unirse para estar cerca de los jóvenes.

“A veces subo videos en las redes, me comunicó con muchos ciudadanos, con muchas personas, y no había podido estar presente en una red que ven bastante los jóvenes. Como yo no habló de corrido y ahí son mensajes cortes, pues no había participado en esa red”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México