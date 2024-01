AMLO se presentará en Tepeaca, confirma gobernador poblano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará en Puebla este sábado 6 de enero para revisar avances en los programas de Bienestar desde el municipio de Tepeaca, confirmó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Entrevistado tras el arranque de obras y entrega de apoyos en municipios de la Sierra Norte de Puebla, el mandatario estatal informó que él se sumará a la agenda que López Obrador desarrollará en la entidad.

El pasado 3 de enero, Céspedes Peregrina mencionó que no hará una petición en específico al presidente de la República, ya que trabajan de manera coordinada constantemente, pero no descartó la posibilidad de aprovechar la ocasión para presentarle su informe de labores.

El titular del Poder Ejecutivo se presentó este viernes 5 de enero en el municipio de San Gabriel Chiliac para dar inicio a las obras de rehabilitación del entronque carretero San Gabriel Chilac-Teotitlán, al que se le destinó una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

Desde este evento, Salomón Céspedes hizo un llamado a la ciudadanía para que el proceso electoral sirva para analizar y reflexionar sobre las mejores opciones a los cargos que se disputarán el próximo 2 de junio, y evitar que la política partidista cause divisiones en la sociedad.

«Que la política partidista no nos divida, que nos haga reflexionar, analizar, ver la mejor persona para encabezar los destinos de los distritos, estado y país, pero que no nos echen a pelear, que no choquemos, que no se desborden las pasiones, sino que analicemos quién es el mejor y que se dé la batalla en la contienda electoral con respeto, paz, solidaridad, pensando que nuestro voto tiene que ver con las futuras generaciones»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla