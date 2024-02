Apoyan a AMLO afuera del New York Times, conoce qué pasó

Un grupo de simpatizantes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su apoyo afuera del periódico estadounidense The New York Times, al que acusó de «intervencionista».

Este domingo 25 de febrero, los manifestantes, en su mayoría migrantes, portaba pancartas con mensajes como: «No estás solo», «New York Times fake news», y «AMLO no es narcopresidente».

Los paisanos, quienes también cargaban banderas de México, se congregaron en la Octava Avenida de Nueva York, en Manhattan, Estados Unidos (EE.UU).

Desde las instalaciones del periódico estadounidense unieron voces para corear lemas como: «¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando!».

«Estamos aquí frente al New York Times, o mejor dicho, New York Lies (mentiras). Estamos aquí en su apoyo, querido presidente. No estás solo. Aquí está tu pueblo. Tu pueblo que te ama. Y cuentas con todo nuestro apoyo, querido presidente. No estás solo y lo estamos demostrando»

Manifestante a favor de AMLO