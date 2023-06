Ardelio Vargas refuta acusaciones sobre predio en Pantepec, «ellos desalojaron»

Ardelio Vargas Fosado, recién nombrado subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de Puebla, afirmó que los campesinos que han hecho señalamientos en su contra por «despojo» aún no presentan títulos de propiedad.

El grupo de personas inconformes permaneció asentado, hasta el pasado 27 de abril, en un terreno en la comunidad de Cebadillas, en el municipio de Pantepec.

Contrario a lo que dijeron productores del referido lugar y de Venustiano Carranza, en días pasados, Vargas Fosado afirmó que «ellos desalojaron el predio” por convencimiento de la delegada de Gobernación, Guadalupe Pardo, y el comisionado Antonio Hernández. Aseveró que “no hubo ninguna agresión ni el daño que dicen”.

En entrevista, en varias ocasiones repitió que no hubo violencia ni personas lesionadas. Asimismo, el funcionario precisó que los campesinos llegaron al predio el 4 de abril de 2023, y no hace 10 años, como lo aseguraron en su denuncia.

«Es un tema entre propietarios y campesinos que no presentan ningún documento para comprobar su derecho sobre las tierras; llegan, se meten a un terreno que tiene propietario y no justifican su acción de ninguna manera, no tienen 10 años de estar en ese lugar, llegaron el 4 de abril»

Ardelio Vargas Fosado

Subsecretario de Desarrollo Político

de la Secretaría de Gobernación de Puebla