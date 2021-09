La levantadora de pesas Aremi Fuentes, ganadora de bronce en Tokio 2020, denunció que el gobierno de Baja California le entregó un cheque por 50 mil pesos, pero sin fondos. Señala que sólo usaron su imagen.

Detalló que tuvo una reunión con el gobernador baja californiano, Jaime Bonilla, y el director del Instituto de Deportes, David González, el pasado 12 de agosto. En dicho encuentro la felicitaron por su medalla de bronce en Tokio 2020 y le dieron un incentivo económico por su esfuerzo. Sin embargo, al momento de hacer el canje bancario, le informaron que el cheque no es que no tenga fondos, sino que no existe.

A la fecha, desde la entrega del cheque por 50 mil pesos, no hemos visto reflejado el depósito; el cheque no existe. Me falta el respeto que hayan usado mi imagen, como medallista olímpica. No es que el cheque no tenga antecedentes, sino que el cheque no existe. Aremi Fuentes

Además, comentó que su situación es diferente y desigual a la de otros atletas. Menciona que recibieron más recursos por parte de gobiernos de sus respectivos estados, por los resultados en Juegos Olímpicos. Según la pesista, ascienden hasta 150 mil pesos; mientras que ella, que desde el 2014 representa a Baja California, sólo recibe tres mil pesos al mes y ahora no pudo cobrar su premio.

Desde el 2014 estoy representando al estado de Baja California y le agradezco mucho a la gente que me ha apoyado, y al instituto que me apoyó en su momento, pero si se me hace una burla lo que hicieron, el habernos dado ante muchos medios el cheque que la verdad no tiene fondos, no existe. Fui a las instalaciones del instituto del deporte para reclamar mi cheque y me dijeron que no se puede reclamar, porque no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico con la cantidad. Aremi Fuentes



Con información de Animal Político y Milenio

