Aretha Franklin es la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock

Aretha Franklin conocida por ser “la reina del soul” se convirtió a la edad de 45 años en ser la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Con este hecho, Aretha marcó no sólo marcó una nueva etapa en su carrera, sino también en toda la historia de la música.

La “reina del Soul” fue incluida el 3 de enero de 1987 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a Eddie Cochran, Bo Diddley, Marvin Gaye, B.B. King, y Ricky Nelson.

Este evento marcó el regreso de la cantante, ya que, ese mismo año logró llegar al público más joven con el tema “I Knew you were Waiting for me” a dueto con el fallecido George Michael. De hecho, es con Michael con quien de hecho comparte un Grammy por “Mejor actuación en dúo”, indica el sitio especializado Quater Rock Press.

El Salón de la Fama de Rock and Roll ha calificado a Aretha Franklin como una artista apasionada, sofisticada y dominante, cuyas grabaciones siguen siendo himnos que definieron la música soul.

Aretha Louise Franklin mejor conocida sólo como Aretha Franklin, nació el 25 de marzo de 1942 y murió a la edad de 76 años el 16 de agosto de 2018. Durante su carrera artística tuvo ventas globales de más de 75 millones de discos, lo que la ha convertido en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo.

