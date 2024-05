Armenta se someterá a operación en tendón de Aquiles tras elecciones

Debido a una lesión en el tendón de Aquiles, el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se someterá a una operación el 3 de junio, un día después de las elecciones.

En entrevista, Alejandro Armenta declaró que tiene roto el tendón de su pie derecho, lo que hace que no pueda caminar bien, por lo que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente después de la elección y pasar en reposo los tres días posteriores.

Indicó que será internado en un hospital la tarde del 3 de junio, mientras que durante la mañana de ese mismo día encabezará la rueda de prensa «ganadora» con los resultados de las votaciones del domingo 2 de junio.

El abanderado de la coalición Sigamos Haciendo Historia precisó que su lesión se la hizo jugando fútbol.

“Me voy a operar porque tengo lastimado el tendón de que jugué futbol, no fue un mal paso ni me pusieron el pie, tengo roto el tendón del pie derecho y eso hace que no pueda caminar correctamente. Me voy a operar la tarde del 3 porque voy a dar rueda de prensa, la rueda de prensa ganadora en la mañana del 3 de junio”.

Alejandro Armenta

Candidato a la gubernatura de Puebla