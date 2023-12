Aureoles renuncia a cargo con oposición por “constantes descalificaciones»

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, hizo pública su renuncia como coordinador de Desarrollo Sustentable del Frente Amplio por México (FAM).

El político denunció, este lunes 18 de diciembre, a la precandidata opositora Xóchitl Gálvez de presuntamente expresar “constantes descalificaciones” en su contra.

Aureoles explicó a través de sus redes sociales que los mencionados señalamientos los ha recibido en reuniones privadas, principal razón por la que decidió desistir a la encomienda.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”

Silvano Aureoles Conejo

Exgobernador de Michoacán