Avanza en comisión del Senado pago de aguinaldo a 30 días

Senadores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social avalaron la disposición para modificar el monto económico del aguinaldo que reciben los empleados en México, de 15 a 30 días.

Con 11 fotos a favor, de manera unánime, incluido el priista Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México, avanzó el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo respecto al aumento de días considerados en el pago de la prestación obligatoria anual.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la mencionada comisión, dijo que la aprobación es un primer paso hacia la equidad laboral.

«El grupo de empresarios conservadores no deberían oponerse, porque no sólo es un acto de justicia social, al incrementar ese pago que desde 1970 no se ha modificado y se mantiene en 15 días por año, sino que repercute en la economía nacional, al contar los asalariados recursos para comprar lo producido por las empresas»

Napoleón Gómez Urrutia

Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social