Ayuntamiento retira estructuras ilegales por invasión de vía pública

El Ayuntamiento de la ciudad de Puebla realiza de forma semanal hasta tres retiros de infraestructuras construidas irregularmente en la vía pública, reveló el titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez.

En entrevista, el funcionario municipal indicó que el Ayuntamiento acumula 600 denuncias por este tipo de construcciones, las cuales principalmente se detectan en unidades habitacionales y colonias al sur de la capital del estado.

El secretario apuntó que este trabajo no puede avanzar más rápido, debido a que el personal de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, que se encarga de estos retiros, tiene que atender otras actividades, además de esta.

«En promedio se tiene un registro de dos a tres retiros por semana, no podemos ir más rápido porque el personal de la Secretaría de Infraestructura es quien ejecuta eso y tiene en su calendario otras actividades que realizar. Tenemos procesos por ejecutarse»

En otro tema, Felipe Velázquez indicó que el litigio que se tiene con la empresa Clear Channel por el uso de espacios publicitarios propiedad del gobierno municipal podría resolverse en tres meses.

El funcionario del Ayuntamiento recordó que debido a este asunto está detenido el proceso de licitación para contratar a otra empresa que se haga cargo del tema.

«Clear Channel se amparó desde que inició la administración. Se concluyó su concesión, solicitaron una renovación que por norma no se puede refrendar, porque ya había habido prórroga. El amparo no ha concluido, sin embargo, preferimos nosotros pausar la licitación para esperar a que concluyera y el amparo no fuera motivo que le diera a esta empresa presentar nuevo amparo»