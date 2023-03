Ayuntamientos sufren por recorte en recursos para comunicación social

Los ayuntamientos de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, y Tehuacán verían recortes a su gasto millonario en promoción, si prospera la reforma a la Ley General de Comunicación Social.

Las alcaldías mencionadas destinan anualmente al rubro de comunicación social cantidades que superan en mucho el 0.1 por ciento que establece la reforma para publicidad oficial, y que han impugnado alcaldes del país del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN).

Los gastos millonarios que realizan las alcaldías poblanas por publicidad oficial, con contratos a medios de comunicación, serían recortados si prospera la iniciativa federal.

La modificación al artículo 26 de la referida legislación establece que las entidades públicas solo podrán destinar el 0.1 por ciento de sus recursos en su programa anual de comunicación, tope que exceden -al menos- seis municipios poblanos.

Entre los inconformes con la reforma figura el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera Pérez, quien se sumó a la controversia constitucional promovida por la Asociación de Ciudades Capitales (ACCM).

Los regidores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la capital han denunciado el uso excesivo en comunicación social de Eduardo Rivera, tras darse a conocer sus aspiraciones a la gubernatura en 2018.

El cabildante Leobardo Rodríguez Juárez ha exhibido como el dinero del municipio no fue destinado a obra pública, a pesar de que hay peticiones ciudadanas y la administración excusa que “no hay recurso”.

“Nosotros siempre hemos dicho que es necesario que se difundan las acciones de gobierno, pero no para promociones personalizadas o eventos que no tienen trascendencia para la sociedad y creemos que existen otras prioridades. El discurso que hemos escuchado es que no hay dinero para pavimentar, que el presupuesto está corto; la primera partida que se tendría que recortar es a Comunicación. ¿Cómo es posible que Comunicación haya recibido 104 millones de pesos contra Bienestar? Menos de la mitad de lo que se ocupa para atender la pobreza en Puebla”

Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor

(Declaración en diciembre de 2022, cuando se discutía en el pleno, la asignación de recursos para este 2023)