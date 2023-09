Beatriz Manrique no descarta participar en proceso electoral 2024

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Beatriz Manrique Guevara, no descartó su participación en el próximo proceso electoral, aunque aseguró que se mantiene concentrada en su trabajo en la administración estatal.

En entrevista, la funcionaria Beatriz Manrique expuso que hasta el momento no ha recibido invitación para sumarse a algún proyecto de cara a las votaciones del próximo año, no obstante, dijo que no descartó su participación para buscar algún cargo, ya sea en Puebla o en Guanajuato.

Esto debido a que han surgido versiones que señalan a la funcionaria estatal como una de las aspirantes a la gubernatura de Guanajuato, estado del que es originaria, pero la secretaria afirma que no ha tenido ninguna conversación en ese sentido y todo se trata de trascendidos.

«No se debe de descartar hasta que no llegue el momento. Si recibo una invitación tendré que valorar de qué se trata y cuáles son los objetivos, lo que sí les puedo decir es que no hay ninguna conversación, son trascendidos y puede ser que a alguien le estorbe aquí, o alguien me necesite allá» Beatriz Manrique Guevara

Titular de la Smadsot

Manrique Guevara mencionó que «todo puede suceder» ante una próxima definición e hizo énfasis en que durante los últimos cuatro años se ha dedicado a recorrer el estado.

En otro tema, la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, informó que los 34 centros de verificación vehicular que se tiene contemplados para operar en Puebla deberán estar funcionando antes de que termine el mes de septiembre.

Apuntó que los verificentros se han ido aperturando desde octubre del año pasado conforme son terminados y pasan las respectivas pruebas para su operación.

Manrique Guevara indicó que los seis verificentros que están pendientes se encuentran en la etapa de complementar requisitos técnicos.

Foto: Agencia Enfoque

