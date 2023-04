Belinda muestra los mensajes privados que le manda Babo de Cartel de Santa (VIDEO)

Belinda sorprendió a sus seguidores al confesar que mantiene, una estrecha relación con el rapero Babo, vocalista de Cartel de Santa.

También compartió qué es lo que le escribe el rapero, a quien por cierto describió como una persona muy creativa.

Fue para la revista Glamour España, que la cantante dio detalles de lo que Babo, de Cartel de Santa, le escribe en privado a través de sus redes sociales.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo”,Belinda