Bono afirma que Coldplay no es una banda de rock: «Espero que sea evidente»

El líder de U2, Bono, emitió comentarios sobre Coldplay en el podcast de BBC Sounds, «Music Uncovered: The Genius of Coldplay». Destacó que la banda liderada por Chris Martin no debe ser etiquetada como una banda de rock, comparándola con los Isley Brothers.

Coldplay, reconocida por éxitos como «Clocks» y «Yellow«, ha ganado siete Grammys y vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.

Bono elogió especialmente la canción «Clocks» del álbum de 2002, «A Rush of Blood to the Head«, destacando su impacto y singularidad.

El líder de U2 enfatizó que Coldplay no debería ser evaluada bajo las reglas tradicionales del rock, ya que su música tiene una fuente diferente y única.

Chris Martin, líder de Coldplay, previamente expresó que la banda planea concluir su producción musical para el año 2025, centrándose principalmente en giras después de eso.

Martin también mencionó que Coldplay planea tener un total de 12 álbumes en su catálogo, con «Music of the Spheres» siendo su noveno lanzamiento hasta la fecha.

La gira actual de Coldplay para apoyar su último álbum comenzó en marzo de 2022 y continuará hasta noviembre de 2024, con conciertos programados en varios países europeos este verano.

Foto: Redes

