Brad Pitt es un horroso ser humano: filtran mensaje de su hijo Pax

La revista People ha filtrado un fuerte mensaje de Pax, uno de los hijos adoptivos que Brad Pitt tuvo con Angelina Jolie, la publicación también revela que la actriz le pidió el divorcio a Brad luego de un viaje en 2016 donde el actor discutió con su hijo mayor Maddox.

People refiere que la publicación original data del 2020, para ser exactos en el Día del Padre: pero no precisamente es una felicitación: «Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo».

Es una parte del mensaje de Pax Pitt-Jolie, aunque no está confirmado que sea de una cuenta de Pax. «Has hecho de las vidas de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!», concluye el mensaje.

Fuente: People