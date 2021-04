Un brindis por “Games of Thrones”

Por Loren Vázquez

La empresa cervecera Mikkeller producirá una edición limitada de diversas cervezas con la temática de “Games of Thrones” o «Juego de Tronos«, para celebrar los 10 años del estreno de la exitosa serie de televisión por cable del canal HBO.

Si tú eres fanático de la exitosa serie, habrás notado que las bebidas embriagantes fueron fundamentales en la historia de “Canción de Hielo y Fuego”, del novelista y guionista estadounidense George R. R. Martin.

Casi todos los personajes de la serie de dragones, sin importar su edad, bebían desde cerveza, vino, hasta ron, como si fuera «agua de tiempo».

El próximo sábado 17 de abril se cumplirán 10 años desde que «Juego de Tronos» comenzó su travesía rumbo al éxito, posicionándose como una de las mejores series transmitidas por HBO.

Aunque el final de la serie dividió opiniones, porque para algunos fanáticos éste fue apresurado y decepcionante, para otros cumplió sus expectativas, e incluso esperan ansiosos una precuela, pero aun así, este programa es considerado como una de las mejores series del siglo XXI. En su historia queda el recibimiento de 59 premios Emmy.

Te contamos que como parte de la celebración del décimo aniversario de «Juego de Tronos», HBO se asoció con la compañía cervecera danesa Mikkeller para presentar una colección de cervezas temáticas, inspiradas en Juego de Tronos, las cuales aparecerán en el mercado progresivamente.

Celebra tu gusto por la serie de dragones

La primera cerveza será la “Iron Anniversary IPA”, y coincidirá con la celebración por el de aniversario que HBO prepara para honrar los 10 años, desde que Juego de Tronos, revolucionó la manera de disfrutar y apasionarse con una serie que incluía: acción, drama, dragones, peleas, amor; incluso fue inspiración para discursos de políticos y maestros, por lo menos en México.

La cervecera Mikkeller anticipa que se irán presentando nuevas versiones de cerveza, con la temática de Juego de Tronos. Por ahora, el canal HBO ahora se encuentra inmerso en nuevos proyectos relacionados con “The Games of Thrones”; el más avanzado es “House of the Dragon”, el cual está enfocado en la Casa Targaryen, siglos antes de los eventos de la serie principal.

Las ocho cervezas de cada temporada

También te compartimos que no es la primera vez que se producen cervezas inspiradas en «Game of Thrones», la cervecería neoyorquina Ommegang Brewery se alió con HBO para lanzar ocho cervezas basadas en «Game of Thrones«.

Cada una de las bebidas tiene un estilo diferente y con características que se apegan a la historia de la serie de fantasía creada por George R.R. Martin.

Cada bebida fue proyectada al mercado cuando se estrenaba una nueva temporada de la serie. Cada cerveza tenía un estilo inigualable, con carácter, como: Stout, Dubbel, Red Ale y Dark Saison Ale.

Estas cervezas causaron furor entre los fanáticos de la serie de dragones, quienes aceptaron ampliamente cada bebida, más porque venían con una etiqueta en la que se explicaba la conexión con el acervo del show.

Una de las bebidas que resultó más curiosa fue “For The Throne”, la cual se trata de una cerveza dorada, con 9.5 grados de alcohol.

Así que ya sabes, si tú eres un fanático empedernido de la aclamada serie «Juego de Tronos», este sábado cumple de 10 años de su inicio. Puedes celebrarlo consiguiendo alguna de las ocho cervezas de las temporadas o reviviendo la serie, desde la comodidad de tu casa.