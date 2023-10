Britney Spears confiesa que abortó un hijo de Justin Timberlake porque él no quería ser padre

Britney Spears confesó que estuvo embarazada de Justin Timberlake, pero que abortó debido a que el cantante “no quería ser padre”.

Así lo reveló la revista People, quien informa que la llamada ‘Princesa del Pop’ lanzará próximamente sus memorias The Woman in Me, donde la cantante escribió varias de las experiencias que la han marcado en su vida.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears sobre el embarazo.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, recuerda en sus memorias.

Britney Spears también escribió que si “hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”. La intérprete de Toxic asegura en sus memorias que Timberlake estaba muy seguro de no querer ser padre en ese momento, por lo que ella se sometió a un aborto.

“Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”, dice, pero reconoce que “hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Britney Spears y Justin Timberlake se conocieron en el programa de televisión ‘The Mickey Mouse Club’, luego de unos años —cuando ella tenía 17 años y él 18— comenzaron una relación sentimental que duró tres años.

Su ruptura sentimental se dio en 2002, poco después ella comenzó una relación con Kevin Federline con quien tuvo a sus dos hijos, Sean Preston, de 18 años, y Jayden James, de 17.

Las memorias de Britney Spears saldrán a la venta el próximo 24 de octubre a través de Gallery Books, un sello de Simon & Schuster.